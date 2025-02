Techint y Aluar también se preguntan: ¿Quién atiende intereses de Argentina en WDC?

El comentario en Casa Rosada a Gerardo Puig, de Clarín, provoca muchos interrogantes: "(...) "Vamos a seguir trabajando en un tratado de libre comercio", insistió a este medio una fuente inobjetable, y ratificó que será uno de los temas que Milei le referirá a Trump en la reunión que "ya está pactada" entre ambos. (...)".

Un tratado de libre comercio no resuelve en un día ni una semana ni un mes y, quizás, ni siquiera un año.

paolo rocca.jpg Paolo Rocca (Techint / Tenaris).

Donald Trump

“Tenemos un poco de déficit con la Argentina, como con casi todos los países”, contestó Trump en una rueda de prensa cuando le consultaron si habría exenciones para países como la Argentina.

Para la balanza comercial argentina es una mera de más de US$ 600 millones pero para las empresas Aluar y Tenaris (Techint) es un golpe considerable. Aluar exportó en 2024 por US$ 515 millones, la ítalo-argentina Tenaris por US$ 112 millones.

Comercio bilateral argentino-estadounidense 2024: Superávit para Argentina de US$ 229 millones. Las exportaciones sumaron US$ 6.454 millones (+14% interanual), e importaciones US$ 6.225 millones (datos de INdEC).

Milei viaja el miércoles 19/02 junto a la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina; y en Washington DC se sumará el canciller Gerardo Werthein, quien visita Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Pero Milei no viaja a USA porque tiene una entrevista con Trump sino que viaja a una Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), e intentará ampliar su tour hasta la Casa Blanca.

Es cierto que Milei fue invitado por Trump a su asunción y antes lo había visitado en Mar-a-Lago (Florida) pero todo resultó muy social. Ahora hay cuestiones concretas de intereses y negocios.

Cuando Mauricio Macri era Presidente, Donald Trump permitió flexibilizar (junto a Brasil, Australia y Corea del Sur) los aranceles especiales al acero (25%) y al aluminio (10%).

Pero en diciembre de 2019, Trump restableció los aranceles. A Macri le quedaban horas en el gobierno.

