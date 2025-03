Luis Caputo contra los periodistas: "Récord de bolazos en la prensa"

Live Blog Post

Controversia sobre levantar el cepo cambiario

Ex vice del BCRA @lucasllach: Estamos tan, tan cerca que sería una pena. Podríamos estar a días de un tipo de cambio único con techo lógico respaldado por 15bi y sobre todo por cero emisión, todo lo cual hace más sencillo seguir abriendo y desregulando la economía. Sin déficit fiscal, con un BCRA saneado, con un potencial de oferta exportable enorme y casi inmediato... nunca en mi vida estuvimos tan cerca de salir del loop. Que sea. THERE'S NOTHING TO FEAR BUT FEAR ITSELF.

@NieveJuancito: Totalmente con Lucas. Macri salió del cepo con dos escarbadientes. Saben cuanto se movió el dólar los 5 meses previos a las elecciones de 2017? 3%. Saben cuántas reservas vendió el BCRA en los meses previos? US$0. Saben cuántas reservas vendió en los primeros meses de salir del cepo? compro U$800, sin tener días vendedores. La inflación a los 6 meses era menor q la de nov.15 (q era 2,2%). No necesitas reservas para salir. Necesitas tener huevos. Necesitás un dólar razonable (y no es mucho más alto q el CCL de hoy). Hoy tenés equilibrio fiscal que va a mejorar con un TC mas alto, estás en temporada liquidación del agro, y tenés una mejora estructural que es Vaca Muerta. Nada de lo que pasó con Macri tuvo que ver con la salida rápida del cepo.

Un datito más: al momento de salir del cepo los depósitos en dólares eran de U$10bn. Hoy son U$31bn. Eso te da mucha liquidez en el BCRA para intervenir. Obvio q si usás los depósitos encajados a un tc bajo como hoy es un crimen. Pero es un colchón de liquidez para situaciones de overshooting.