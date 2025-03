Guerra en el comercio global en avance ¿Y dónde está la Argentina?

¿Y dónde está la Argentina? ¿Cuál es su política de comercio global? Hasta el momento ha fracasado la única estrategia esbozada por Javier Milei: el Tratado de Libre Comercio con USA. Sucede que Washington DC no tiene interés en ningún nuevo TLC, y en particular se ha mencionado a la Argentina, porque su estrategia es blindar sus fronteras a todo aquello que no conoce / no controla / no es "American First".