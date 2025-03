Los Andes en peligro: Cómo extraer el litio nos está dejando sin agua en el norte

¿Cómo se saca el litio? Tradicionalmente se hacía por evaporación: se saca la salmuera, la ponés a secar al sol, y listo. Lento, pero no tan voraz con el agua. El tema es que ahora llegó la "novedad": el Direct Lithium Extraction (DLE), que usa hasta 10 veces más agua que el método anterior. Un dato que mete miedo: de los sitios con DLE en el Triángulo del Litio, más de la mitad ya consumen más agua que los métodos viejos, y un 31% de ellos gastan diez veces más. O sea, no sólo hay poca agua, sino que estamos usando la poca que hay como si sobrara.

image.png El boom del litio está agotando los recursos hídricos y es imperativo un manejo más responsable del agua.. Con nuevos métodos de extracción más sedientos, los ecosistemas y las comunidades locales están en riesgo.

Y mientras tanto, los ecosistemas locales —con flamencos, vicuñas, especies únicas— están cada vez más frágiles. Y ni hablar de las comunidades originarias que viven de esa agua, la cuidan hace generaciones y ahora ven cómo se les escurre entre los dedos.

Los investigadores son claritos: el litio es necesario, sí. Pero si no planeamos cómo usar el agua de manera responsable, esto va a terminar muy mal. Hay que medir mejor, monitorear todo el año, y sobre todo dejar de tomar decisiones con planillas que no reflejan la realidad del territorio. Porque una cosa es querer un mundo más limpio, y otra muy distinta es secar los Andes para enchufar la bicicleta eléctrica. ¿Queremos un futuro verde? Que no sea con el norte argentino hecho polvo.

