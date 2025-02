Salta lo sabe: El litio es la estrella, pero el cobre es la "soja"

image.png Imagen de la página oficial de REMSa. S.A., la responsable de administrar los recursos energéticos y mineros en Salta.

Las subáreas que se licitarán son Luján 22, que cuenta con una superficie total de 2332,4656 has.; Atena I, de 864,000 has.; y Aguamarga 24, cuya superficie total es de 2762,4705 has.