Siete futbolistas procesados por la mafia de las apuestas

SIETEFUTBOLISTASPROCESADOSPORLAMAFIADELASAPUESTASFOTO2.jpg Siete futbolistas fueron procesados por la justicia del estado brasileño de Goiás por formar parte de mafias del juego que ganan dinero por apuestas online.

Futbolistas como Marquinhos o Marcelo o exjugadores como Ronaldo y Rivaldo son las principales caras de las propagandas de los sitios de apuestas.

Los otros procesados están acusados de organizar una asociación ilícita para presionar a los futbolistas a cometer penales o recibir tarjetas en determinados momentos del partido para ganar las apuestas.

La Operación Penalidad Máxima fue lanzada por la fiscalía del estado de Goiás el año pasado a partir de una investigación sobre apuestas en un partido del club Vila Nova, de ese estado del centro de Brasil.

Después de los primeros allanamientos y órdenes de arresto, la prensa local ha filtrado los chats que se han conseguido de algunos de los teléfonos secuestrados.

En ellos se observa claramente cómo operan estos hombres que sobornan a jugadores principalmente para que se hagan amonestar en los partidos y así obtener dinero de las apuestas realizadas. En las conversaciones uno de los futbolistas que más expuestos quedó es Eduardo Bauermann, quien juega como defensor del Santos, quien habría aceptado un pago de 50 mil reales (USD 10 mil) a cambio de recibir una tarjeta amarilla en el duelo frente al Avai el 5 de noviembre de 2022. Pero, no cumplió y entonces prometió hacerse expulsar al partido siguiente, contra Botafogo.

Transcripción del diálogo publicado por el sitio UOL Sporte

Eduardo Bauermann: “Hermano, solo avísame con anticipación si realmente vas a poder hacerlo, de lo contrario, ni siquiera obtendré una tarjeta gratis, ¿sabes?”.

Apostador: “Quédate en paz, hermano. Va a funcionar. Siempre encontramos una manera. Hermano, si le dijiste a alguien (sobre) la apuesta, dile que no apueste más, ¿te tomaste demasiado tiempo? Estamos juntos, vamos”.

Eduardo Bauermann: “No, no, ni siquiera dije nada, hermano... Luiz Taveira (mánager del futbolista) también comentó que haría una apuesta, pero estaba bromeando... No creo que lo haga. Pero si alguien me llama aquí para hacerlo, lo corto de inmediato”.

Finalmente, el partido terminó y Bauermann fue expulsado una vez terminado el encuentro, por lo que para la casa de apuestas esa roja no contó. Motivo por el cual el apostador se enfadó y le envió varios mensajes.

Apostador: “¿Qué hiciste con tu vida, hermano? ¿para qué te pagaron, hermano? Vas a pagar por todas mis pérdidas, hermano”.

Apostador: “Mira la mierda que hiciste. Hermano, ¿por qué no hiciste lo que te dije? Hermano, ¿por qué no tomaste esa maldita tarjeta en el primer tiempo? ¿Por qué no me diste un maldito codazo? Hermano, por qué no me escuchas, hermano. Me cagaste otra vez, hermano. Pero esta vez tú lo resolverás. Hermano, vas a arreglar que pague todo. Te pagué, confié en ti, hermano, y me deshonraste otra vez, hermano. No creo esto. No funcionó porque no escuchas a los demás. Era un maldito codazo, una bofetada en la cara de un rival. Eso era todo y no lo hiciste, hermano, porque no quisiste”.

Eduardo Bauermann: “Hombre, de corazón, no fue porque no quería, ¡lo juro! De lo contrario, no lo hubiera tomado ni al final y te hubiera inventado una excusa... “.

Apostador: “¿Por qué no le diste un codazo al tipo?”.

Según la investigación del Ministerio Público, Bauermann había hablado con varios de sus compañeros (Dadá Belmonte e Igor Cariús), para que también se hicieran amonestar y así el apostador ganaría cerca de 800 mil reales (USD 161 mil). Pero como el defensor no consiguió ser expulsado, la apuesta se cayó y el apostador le reclamó que sea él quien le pague ese monto.

Eduardo Bauermann: “Perdóname, hermano. Hice lo acordado, sin embargo, desconocía la regla (de que la expulsión no sería convalidada en la apuesta si ocurría después del pitazo final). Seguramente si hubiera sabido que no era válida después del silbato, lo hubiera hecho, sin duda. Pero no sabía y tenía que encontrar la manera... Pero como dije, quiero resolver esto porque soy un padre de familia, tengo una esposa embarazada, dos niños pequeños. Quiero resolver esto para quitarte esta carga de tus cuentas y las mías. Porque debes pensar que estoy tranquilo, pero no lo estoy, hermano. Estoy enojado, muy triste sobre todo esto y quiero resolver la situación. Pido un préstamo en el banco, no tengo idea de a quién, pero trato de ver a alguien para pedir prestado. Solo quiero resolverlo”.

Otra de las conversaciones que se filtró al respecto fue la de Romário Hugo dos Santos, uno de los líderes de la mafia de las apuestas con su novia, Beatriz, a quien le asegura que matarán al futbolista Bauermann por lo que hizo.

Romário: “¿Por qué el niño tomó la tarjeta cuando terminó el juego? Tienes que ver si va a computar. Se va a morir, lo juro (...). Estoy anonadado. De verdad. No es posible. Me va a pagar 800.000 reales (USD 161 mil), amor. Puedes anotarlo”.

Beatriz: “Estoy triste por ti. Vaya, qué diablos. Pero Dios tiene algo muy bueno y muy grande. preparado para ti”.

Romário: “Nunca estuve tan cerca de hacerme rico, amor. No lo entiendes”.

Beatriz: “No puedes confiar en ese mono. Demasiado vacilante”.

Después de semejante escándalo, Eduardo Bauermann fue separado del plantel del Santos mientras la causa avanza. A su vez, Fluminense, Cruzeiro y Athletico Paranaense, clubes de la primera división de la Liga en Brasil, separaron provisionalmente este miércoles a jugadores investigados por supuestamente haber recibido sobornos de una mafia que manipulaba los resultados en el fútbol para favorecer a apostadores.

Fluminense, actual campeón carioca y uno de los equipos más destacados en el Campeonato Brasileño de este año, anunció en sus redes sociales que “separó preventivamente de las actividades del club” al defensa Vitor Mendes. Paranaense informó que el centrocampista Pedrinho estará “separado del elenco principal hasta que los hechos divulgados sean rigurosamente investigados”, y Cruzeiro se refirió en términos similares al volante Richard. Pese a que ninguno de los tres está en la lista de los siete futbolistas imputados el martes por su supuesta participación en los amaños, sí figuran en la de investigados o entre los citados en conversaciones interceptadas a los miembros de la organización criminal.

El martes un tribunal del estado de Goiás aceptó la denuncia de la Fiscalía contra 16 investigados por participar en la manipulación de los resultados. Entre ellos, figuran siete futbolistas: Eduardo Bauermann (Santos), Igor Cariús (Sport), Víctor Ramos (Chapecoense), Paulo Miranda (Náutico), Fernando Neto (Sao Bernardo), Matheus Gomes (Sergipe) y Gabriel Tota (Ypiranga).

El Ministerio Público de Brasil secuestró celulares y computadoras y, según informan los portales locales, el líder del esquema sería Bruno López, conocido como BL. Además, los clubes y casas de apuestas son entendidas como víctimas en el caso, por lo cual tendrían acceso a indemnizaciones millonarias.

Algunos de los partidos que están bajo investigación:

SANTOS 1 - 1 AVAÍ: Dos jugadores del local habrían recibido ofertas para ser amonestados. En aquel encuentro, Luiz Felipe, Rodrigo Fernandez y Vinicius Zanocelo (estaba en el banco de suplentes) vieron la tarjeta amarilla.

RB BRAGANTINO 1 - 4 AMÉRICA MG: Un futbolista del local recibió dinero para recibir una tarjeta amarilla. En dicho partido Kevin Lomónaco, Aderlan, Luan Candido, Raul, Artur y Popó fueron amonestados.

GOIÁS 1 - 0 JUVENTUDE: Dos jugadores de la visita recibieron ofertas para ser amonestados. Ese día Cesar, Paulo Miranda, Moraes, Jean Irmer, Felipe Pires y Vitor Gabriel recibieron una tarjeta amarilla.

CUIABÁ 1 - 1 PALMEIRAS: Un jugador del local recibió dinero para ser amonestado. En dicho duelo Marllon y André Luis vieron la cartulina amarilla.

BOTAFOGO 3 - 0 SANTOS: Un jugador de la visita recibió dinero para recibir una tarjeta amarilla. Eduardo Bauermann fue expulsado cerca del final.

PALMEIRAS 2 - 1 JUVENTUDE: Un futbolista de la visita recibió dinero para recibir una tarjeta amarilla. Aquel día Jadson, Moraes y Vitor Gabriel recibieron una tarjeta amarilla.

