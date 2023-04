¿Por qué el papa Francisco no vio la final de Qatar 2022?

No se sabe hasta qué punto la decepción futbolística aún fresca contribuyó a que tomara una decisión tan radical. Lo cierto es que desde entonces nunca ha vuelto sobre sus pasos, y menos por motivos relacionados con el fútbol.

De hecho, en la misma entrevista desveló que desde entonces no había visto un solo partido de San Lorenzo de Almagro, su equipo favorito, pero que de todos modos había encargado a un soldado de la Guardia Suiza que le enviara los resultados y la clasificación del campeonato con actualización semanal.

Sin embargo, esto no significa que no haya tenido la oportunidad de recibir noticias en tiempo real durante el desarrollo del partido. A raíz de la (mucho más lamentable) final de Brasil 2014, por ejemplo, el pontificio maestro de ceremonias Guillermo Karcher informó a Radio del Plata: "El Papa se actualizó del partido pero dijo que no lo vería por una cuestión de neutralidad. Sin embargo, lo mantuvimos informado acción por acción".

El precedente de Pío XI

No se puede descartar que Francisco haya seguido el encuentro por radio: ¿alguien puede creer que haya resistido a la agonía de conocer qué sucedía en los penales, por ejemplo?

Solamente un Papa antes de Francisco festejó durante su papado que su Selección nacional ganara una Copa Mundial FIFA: Pío XI (Achille Damiano Ambrogio Ratti), nacido en Desio (Monza-Brianza) en 1857, fue testigo del doble éxito de la Italia de Vittorio Pozzo en 1934 y 1938.

Alejandro Vinci:

En 2026, por tanto, Bergoglio tendrá la oportunidad de igualarle. Por supuesto Dios mediante.

