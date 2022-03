Ganarle a Venezuela y que Perú no haga lo mismo, o

Empatar y esperar una derrota peruana y que Chile no supere a Uruguay.

Captura de pantalla 2022-03-25 101350.jpg Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022. Perú, Colombia y Chile se la juegan por el quinto puesto. (Foto: Promiedos).

Chile

La selección chilena soñaba con una noche gloriosa en el estadio Maracaná ante Brasil, ayer por la noche (24/3). Pero nada de eso ocurrió y el resultado fue más que decepcionante: 0-4 y al borde de la eliminación.

Los dirigidos por Martín Lasarte, con su vieja guardia de Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, plantaron un 5-3-2 para contrarrestar la samba brasileña, que dispuso un mix entre titulares y suplentes, puesto que ya tiene la clasificación en el bolsillo.

El primer tiempo era bastante favorable para los trasandinos, pero sobre el final llegó lo peor: Brasil lo golpeó por duplicado y allí se terminó el trámite. Primero, Neymar Jr -de penal- tras una acción en donde al propio futbolista del PSG lo bajaron con falta. Dos minutos más tarde, Vinicius Jr aumentó la cuenta para irse 2-0 al descanso.

Para la segunda mitad; Tité -entrenador de Brasil- les indicó a sus jugadores que no frenen la marcha con la que habían finalizado el primer tiempo. Y así fue. Philippe Coutinho y Richarlison, colaboraron para que el marcador sea aún más abultado, con ese 4-0 final. De esta manera, Brasil alcanzó las 42 unidades, y Chile casi que se despide del próximo Mundial.

image.png Guilerme Arana (Brasil), Eduardo Vargas (Chile) y Casemiro (Brasil) en acción. (Foto: NA).

¿Qué debe pasar para que Chile clasifique?

La 'Roja' debe ganarle a Uruguay en la próxima fecha (29/3), pero además dependen de otros resultados:

Perú (21 puntos) no tiene que ganarle a Paraguay (eliminado),

(21 puntos) no tiene que ganarle a Paraguay (eliminado), Y Colombia (20 puntos) debe empatar o perder con Venezuela (eliminado).

Panorama desolador para los chilenos, quienes podrían perderse la Copa del Mundo por 2° vez consecutiva.

Italia

La gran noticia de ayer (24/3). Los italianos se quedaron afuera del Mundial por segunda vez consecutiva y se fueron entre silbidos e insultos.

La derrota en el minuto 92 dio la vuelta al mundo: Italia cayó 0-1 ante Macedonia del Norte -ex Yugoslavia y de apenas dos millones de habitantes-. Si bien los 'tanos' merecieron un poco más, tampoco demostraron una abrumadora superioridad ante los macedonios, quienes sueñan con otra noche histórica el próximo martes (29/3) ante la Portugal de CR7 y compañía.

Ciertamente, Italia es el último campeón de la Eurocopa. Cayó en esta instancia de repechaje por su segundo puesto en el grupo C, detrás del clasificado Suiza.

image.png Decepcionante. Italia quedó eliminado del repechaje y no jugará la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

Cinco años atrás; Italia no pudo con Suecia y tras perder 0-1, en lo que fue el final de la carrera del histórico Gianluigi Buffon. La selección Italiana se retiró abucheada del San Siro y fue fustigada por el ámbito futbolero.

Así como julio fue lo mejor que me pasó a nivel personal (ganar la Eurocopa 2020), esto es la mayor decepción. Esta noche ha ocurrido algo increíble. No deberíamos haber estado ahí, hicimos todo lo posible para ganar el partido, pero algunos partidos son así, dijo Roberto Mancini, entrenador de Italia Así como julio fue lo mejor que me pasó a nivel personal (ganar la Eurocopa 2020), esto es la mayor decepción. Esta noche ha ocurrido algo increíble. No deberíamos haber estado ahí, hicimos todo lo posible para ganar el partido, pero algunos partidos son así, dijo Roberto Mancini, entrenador de Italia

De esta manera, los clasificados a Qatar 2022 hasta el momento son: