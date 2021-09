Exjugadores del '86 le dirán a Bilardo que murió Maradona

Sobre el presente de uno de los nombres que marcaron a fuego la historia del fútbol argentino, el de Carlos Bilardo (83), quien en mayo de 2018 fue diagnosticado con el síndrome Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa, expresó: “Carlos no te dice nada cuando ve los partidos, le decís ‘este jugador no puede jugar’ o ‘qué mal está parado el equipo’ y no te va a comentar nada. Ve los 90 minutos del partido en silencio”.