Escándalo en la Champions League: Se repite el sorteo

Dicha bolilla, no fue incluida en el sorteo del Atlético Madrid pero sí en los posibles emparejamientos del Villarreal de España. La cuestión es que los españoles no podían enfrentarse al equipo de Cristiano Ronaldo porque ambos estuvieron compartiendo la fase de grupos. Por su parte, el equipo de Diego Simeone, sí podía enfrentarse al Manchester United ya que tales instituciones no compartieron grupo y tampoco son del mismo país.