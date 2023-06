Y agregó: “Trucharon la autopsia, donde inventaron que Natacha tenía cardiopatías crónicas y una enfermedad pulmonar crónica. Lo llamativo es que tengo estudios del corazón y del pulmón de ella de tan solo tres meses antes de la muerte que dicen todo lo contrario. Me hablan de un corazón sin cardiopatías y un pulmón sano. ¡Es gravísimo! Le inventaron enfermedades para justificar su muerte natural”.

https://twitter.com/ulisesjaitt/status/1674189496756076546 Natacha, el homicidio de una mujer que la justicia intenta tapar. pic.twitter.com/OiVHuQIuoY — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) June 28, 2023

Sobre Rigoni, insistió: “Gonzalo Rigoni es el asesino, el protegido por la Justicia. Le puso droga en la copa, con eso la desmayó y en estado de inconsciencia (la persona sigue respirando) le puso más droga en las fosas nasales hasta matarla”.

“Inhalación involuntaria” de drogas

En su largo posteo, Ulises intentó refutar las pruebas en la Justicia: “En el informe que presenté de la perito explica que se encontró abundante droga en sus fosas nasales y que es compatible con una inhalación involuntaria, es decir, que Natacha no se murió por consumir esa noche por su propia voluntad”.

Luego, habló de ocultamiento de pruebas: “En el material fílmico, Rigoni se lleva la botella y las copas para limpiarlas y tira toda la droga en la bacha. A los fiscales no les alcanzó. Tampoco fue imputado por los delitos de la ley de drogas, facilitación del lugar y suministro de estupefacientes, pero si procesaron por esos delitos a Sáenz Valiente en el caso Emily, a Rigoni no se lo toca, tiene protección política ”.

Y en esa línea, acusó a la Justicia: “El mensaje de la Justicia es que en la provincia (de Buenos Aires) podés cometer todos los delitos que no pasa nada, incluso matar a una MUJER”.

Siguiendo con sus críticas a la investigación, Jaitt comentó: “Un policía fue parte del plan, mueve la mochila de Natacha. Hay un fiscal denunciado por encubrir. Cremaron todos los órganos a las 3 semanas ilegalmente, para que no se pueda investigar más. Me dejaron afuera del análisis de la tablet de Natacha para que no vea qué hay y así poder seguir tapando todo. Yo investigo, aporto pruebas, testigos, ellos tapan, y justifican a Rigoni”.

Y en ese tramo de su escrito, Ulises habla de una carpeta de archivos titulada ‘Operación Natacha Jaitt’: “Apareció una carpeta que dice ‘Operación Natacha Jaitt’, donde la Justicia no me deja entrar. La Justicia en vez de ayudarme, me traba”.

“Este es mi calvario judicial, la Justicia me subestimó. Compartí miles de noches con Natacha. A mí no me pueden engañar, corruptos hijos de p...”, concluyó.

La investigación

la tablet de Jaitt fue abierta por Gendarmería Nacional luego de más de tres años de intentos por desbloquearla, un tiempo razonable -según los especialistas- para que los algoritmos utilizados en el proceso descifren una clave de bloqueo. Ahora comenzó la etapa de buscar pruebas entre los archivos del dispositivo que puedan ayudar a determinar si Natacha fue asesinada, aunque también se espera que surjan datos sobre las denuncias de abusos de menores que había hecho la mediática.

Según la orden que dieron los fiscales Cosme Iribarren, Diego Callegari y Sebastián Fitipaldi, expertos de la Procuración Bonaerense se comenzó a analizar el contenido de la tablet de Natacha y ordenaron ver todos los documentos existentes: desde videos y fotos hasta conversaciones.

Pero se acotó la pesquisa al período que inicia en el mes de febrero de 2019 y el intercambio que pudo haber tenido Jaitt con Rigoni, Raúl Velaztiqui Duarte, Lisa Vera, Marcelo Cressini, Gaspar Fonola, Luana Monsalvo y Gustavo Bartolini, las personas que estuvieron con Natacha el día de su muerte en el Complejo Xanadú.

Sobre la carpeta Operación jaitt, hay que recordar que la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso tienen un expediente conocido como “Operación Jaitt”, surgido de las denuncias mediáticas que hizo Natacha en el programa de Mirtha Legrand sobre abuso sexual de menores en clubes de fútbol y en el ambiente artístico y periodístico.

Otras lecturas de Urgente24:

CFK recibió a Daniel Scioli que el 29/06 visita a Massa

Jorge Asís se la jugó en CNN: "Si gana Bullrich, Massa es el próximo presidente"

Encuesta en PBA: Kicillof lidera cómodo (y esperan que empuje a Massa)

Martín Lousteau lanza su candidatura a jefe de Gobierno