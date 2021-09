Mensaje clave de Horacio Rosatti a Comodoro Py y Lorenzetti

Ayer (28/09), en una charla para alumnos de derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA), el exintendente de Santa Fe capital, lanzó un 'palito' para sus detractores y aquellos jueces federales que juegan con los tiempos políticos de la Argentina:

Es muy importante que se comprenda que son percepciones diferentes de la realidad, no necesariamente opuestas, son diferentes, hay que entenderlo y no asustarse y tratar de comprender al otro. Aunque no compartamos su criterio y entender el otro universo. El juez que juega a ser político es mal político y el político que judicializa una decisión que no pudo resolver, no debe quejarse de la decisión judicial

A su vez, dejó otro mensaje que podría servir tanto a CFK como a Macri por causas varias:

Las malas decisiones de los gobiernos no deben ser corregidas por los tribunales de Justicia, sino por el pueblo en las próximas elecciones, sino el Poder Judicial se convierte en un contrapoder. No es un contrapoder, a veces se dice que es el que plantea las limitaciones para evitar que el Poder Ejecutivo se desorbite, pero no es el único contra mayoritario. Decisiones contra mayoritarias toman los tres poderes del Estado