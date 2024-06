El Desfile de la Miseria divide al mundo militar

J.C. es un veterano oficial de las FFAA, sus compañeros de promoción hace años que están retirados pero el ha tenido la suficiente “muñeca” para distinguir la K de la M en el momento justo. Con extrema mesura destruye los argumentos ministeriales con suma delicadeza.

Como militar no puedo menos que aplaudir la realización de un desfile. La marcha frente a la sociedad civil eleva la moral de la tropa cuando se ven aplaudidos por una multitud que disfruta el espectáculo. Además, para quienes marchen ostentando su condición de Veteranos de Guerra es un enorme mimo al alma. Lamentablemente en el actual contexto vislumbro que será altamente contraproducente no solo para el poder político que lo ordena sino también para los militares que no harán más que cumplir lo ordenado.

Y agrega, “Con el actual grado de crisis que atraviesa el gabinete nacional, nadie puede arriesgar si para esa fecha seguirá existiendo un Ministerio de Defensa tal como lo conocemos o si ya estará fusionado con Seguridad y bajo el mando de Patricia Bullrich, pero aún imaginando que todo siga igual Petri maneja un ministerio que no ha sido capaz de mantener la pauta de recomposición salarial iniciada por la gestión anterior es más, ni siquiera ha podido hacer oír su voz para lograr la aprobación de los pliegos de ascenso del personal superior de las Fuerzas Armadas."

En este aspecto vale la pena remarcar que, según pudo chequear este cronista, no hay hasta el momento ningún pedido formal ni informal de Luis Petri a la Vicepresidente de la Nación para que active el tratamiento de los ascensos de los más de 300 oficiales de las FFAA que en algunos casos llevan 18 meses de atraso en sus trámites.

Hoy los cargos correspondientes a generales y almirantes son cubiertos por coroneles y capitanes de navío, enmascarados con los falsos grados de Comodoro de Marina y Coronel Mayor que no son otra cosa que una distinción honorífica sin valor real.

Tan honorifica es que hace poco tiempo el Ejército Argentino (¿el de San Martín?) le obsequió tal denominación a un subteniente de reserva cuyo mayor mérito militar es ser ladero de un importantísimo empresario de medios internacionales para que juegue a los soldaditos los fines de semana.

patricios.jpg Escena que provocó euforia en Luis Petri, protagonista en Plaza de Mayo, y envidia entre los cercanos a su jefe, quien estaba en el exterior.

El desfile en números

“Quiero que sea el desfile más espectacular de la historia de la Argentina”, dice Petri cuando se refiere al supuesto mandato presidencial.

Fuentes del EMCO (Estado Mayor Conjunto), en estricto 'off the record' indican que al menos en principio en la mente ministerial se cuentan

4.500 efectivos del Ejército, 1.500 entre tropas terrestres de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, Veteranos de Guerra y como no podía ser de otra manera, la presencia de las fuerzas de seguridad de federales a cargo de Patricia Bullrich + Policía + Bomberos de la Ciudad anfitriona, serán el 'Capital Humano' del despliegue castrense.

En lo que constituye el componente más vistoso y la vez más costoso de la parada militar siendo que el EMCO está en manos de la Fuerza Aérea Argentina, se prevé el despliegue de al menos

4 aviones Hércules C130,

3 escuadrillas de aviones Pampa (en sus versiones II y III),

2 escuadrillas EMB Tucano y

una serie de aeronaves destinadas al transporte de personal -no artilladas- Lear Jeat, Boeing 737 A-4AR Figtinghawk y,

tal vez, al menos un Twin Otter.

Para no dejar afuera del show aéreo la Armada y el Ejército se sumaran en el aire a la FAA con helicópteros Sea King y UH-1H entre otros.

“El estado de excitación de Petri es tan grande con este tema que ordenó hacer gestiones para ver si Dinamarca nos facilita para la ocasión al menos uno de los F16 recientemente adquiridos (pero aún no pagados) a Dinamarca. El problema es que la hora de vuelo de un F16 oscila en torno a los US$ 20.000.- con lo cual traerlo y hacerlo volar para devolverlo a Dinamarca saldría carísimo”, sostiene un oficial superior de la FAA.

Pampa IA-63.jpg Pampa IA-63.

Nota al margen. De confirmarse este valor será deseable conocer como piensa hacer el gobierno libertario para poner en funcionamiento a 24 sistemas de armas de este modelo si es que no piensa incrementar el porcentaje de PBI destinado a la defensa.

Sin contar con la presencia del F16 pero si con la presencia simultanea en el Apostadero Naval Buenos Aires de parte de la Flota de Mar, las mismas fuentes militares estiman que el gasto que insumirá el gustito ministerial ronda los $ 400.000.000.- Que se reparten entre el traslado todo el personal y el material a la zona 50 (Buenos Aires y alrededores) hacer el desfile y llevar todo de regreso a sus apostaderos y bases naturales.

La cifra puede parecer abrumadora pero, si considera que las aeronaves involucradas tienen un costo por hora de vuelo de entre US$ 5.000 a más de US$ 20.000 (contando combustible y el proporcional al mantenimiento por horas de servicio), el presupuesto estimado tiene gusto a poco.

tam.jpg Tanque Argentino Mediano: ¿Quedará alguno operativo?

Los tanques

Con todo el tino y prudencia con los que suele operar la conducción militar frente a decisiones políticas que los comprometen o los exponen a situaciones poco deseadas, por estas horas algunos mandos castrenses intentan consensuar con las autoridades ministeriales entre las que se incluye al propio Teniente General, Claudio Pasqualini, la eventual realización de un desfile más bien testimonial, incluyendo la participación de la civilidad, eliminando de cuajo el traslado de aeronaves de gran porte y el desplazamiento de blindados y camiones acotando el desplazamiento de efectivos a no más de 1.500 en total ( FFAA y FFSS).

“Hoy mismo estamos esperando la transferencia que el Ministerio de Capital Humano debe hacer a defensa para pagar el gas oil y el racionamiento para camiones y personal desplegado para el reparto de leche, de no llegar la transferencia a tiempo no sabemos como los haremos regresar a sus cuarteles”, indican en el Ejército Argentino.

Por estas horas en todas las unidades, bases y cuarteles militares eventualmente afectados al desfile, se han comenzado las prácticas de cada componente a nivel individual a efectos de que la tropa haga un papel digno y visualmente agradable.

Asimismo, se está seleccionando el material rodante en mejor estado para evitar situaciones incómodas, tal como las vividas en el último desfile presidido por Carlos Menem, cuando un Tanque Argentino Mediano (TAM) se quedó sin propulsión justo frente al palco presidencial debiendo ser remolcado con una grúa.

El jueves 07/06, en ocasión de celebrarse el 145° aniversario del Servicio de Hidrografía Naval dependiente del Ministerio de Defensa, pero brillantemente operado por personal civil y militar de la Armada Argentina, el corrillo entre los invitados al evento era casi unánime.

Hacer un desfile ostentoso, aunque no tengamos nada nuevo para mostrar es un arma de doble filo. El gobierno habla de motosierra, no reparte alimentos entre los necesitados y no para de despedir personal de la administración pública. ¿Cuál sería la justificación frente a una sociedad civil a la que se le ofrece solo ajuste y esperanza?

granaderos.jpg Un clásico: Granaderos a Caballo.

La contra cara del dispendio ministerial

Además de las instalaciones centrales de Azopardo 250, el Ministerio de Defensa posee varias propiedades en las que funcionan dependencias de esa cartera.

En al menos una de ellas, a partir de la asunción de las nuevas autoridades y seguramente en búsqueda del déficit 0, se aplicó 'motosierra', a tal punto que si bien sus empleados cobran el sueldo, no se les efectúan las contribuciones patronales de ley al sistema previsional ni se ingresan al mismo los aportes que a los mismos trabajadores se les retienen lo que no solo es vergonzoso sino también un delito.

Una de las empresas emblemáticas del Mindef no puede abonar las expensas comunes desde hace meses por los pisos que ocupa en un consorcio civil impidiendo que el personal que trabaja en el mismo cobre sus haberes.

Es en este contexto, con parte del personal militar debajo de la línea de la pobreza y con medios operativos mayormente obsoletos, los caprichos adolescentes carentes de sentido común podrían llevar a las FFAA de la Nación, a las que dicen amar profundamente, a enfrentarse con una sociedad que ha recuperado la consideración hacia ellas, el empecinamiento no se entiende.

Mientras tanto en el entorno ministerial los voceros consultados repiten a modo de rezo laico “El desfile no se negocia, Milei lo quiere”. Tal vez sean solo sueños de un emperador naciente que, como tal, ha encontrado al bufón que cumple sus deseos.

------------------------------

