Los Eskenazi ponen el ojo en el Banco Patagonia: Posible compra en puerta

Dueños del Grupo Petersen, uno de los grupos económicos más importantes de Argentina, posee bancos, una constructora y una explotación vitivinícola y olivar en Cuyo. Entre los bancos que posee el grupo se encuentran los de Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz y San Juan.

enrique eskenazi y la posible compra del banco patagonia.jpg

Uno de los integrantes de la familia, Sebastián Eskenazi, hijo de Enrique Eskenazi, fue quien encabezó la compra del 25% de YPF de la española Repsol. Otro hijo de Enrique, Esteban Eskenazi, fue titular de la mayoría accionaria de la fábrica de cosechadoras argentina Vassalli Fabril hasta 2020.

Por esta razón, no sorprendería un posible interés sobre el Banco Patagonia, para incrementar su capital y alianzas.

El contexto de la venta: Un mercado en movimiento

La decisión de poner en venta el Banco Patagonia se produce en un momento crucial para el sector financiero argentino. La economía del país ha mostrado señales de recuperación tras años de inestabilidad, y las entidades bancarias buscan fortalecer sus posiciones en un mercado competitivo y en constante evolución.

El líder del estatal Banco do Brasil viene intentando vender la participación controladora que posee la entidad en el argentino Banco Patagonia, pero hasta el momento no han habido ofertas que se conozcan públicamente.

"Banco Patagonia no está generando sinergias para nosotros, por lo que lo consideramos como un activo comercial no esencial", dijo el presidente ejecutivo del banco brasileño, Ruben Novaes, ante la pregunta de BNamericas durante una conferencia.

Novaes fue designado titular por el presidente Jair Bolsonaro, quien asumió el cargo el 1 de enero del 2019.

La administración anterior de Banco do Brasil también consideraba la venta de Banco Patagonia, pero la transacción nunca se concretó debido a las condiciones desfavorables del mercado, en tanto que Novaes mencionó razones similares por las cuales una venta hoy en día no tendría lugar, al menos no en el corto plazo.

banco patagonia.jpg

"Entendemos que los activos en general en Argentina se deprecian debido a la crisis económica que ocurre allí, así que quizás este no sea un buen momento para seguir adelante con una venta".

En septiembre de 2018, Banco do Brasil aumentó su participación en Banco Patagonia de 58,97% a 80,38%. El banco brasileño obtuvo una opción para adquirir la cuota adicional cuando compró el control de Patagonia en 2011.

Declaraciones y expectativas

Enrique Eskenazi ha mantenido un perfil bajo respecto a las especulaciones sobre la compra del banco. Mientras tanto, los actuales directivos del Banco Patagonia han expresado su compromiso de seguir operando con normalidad y mantener la estabilidad de la entidad durante este período de transición.

Han asegurado a los clientes que sus intereses están siendo protegidos y que cualquier cambio será comunicado de manera transparente y oportuna.

Más noticias en Urgente24

Francia con un pie en Ucrania: Rusia apunto de abalanzarse sobre mercenarios

Banco Nación eleva su tope de reintegro en cargas de combustible a $30.000

Cierran los bancos en todo el país: Por cuánto tiempo y qué tener en cuenta

Netflix vuelve a arrasar con una miniserie de apenas 6 capítulos

Se desarma Boca Predio, el último bastión de la gestión Riquelme