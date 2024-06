Síntomas inesperados del Parkinson que debes saber ya mismo

¿Qué signos indican que una persona puede tener Parkinson?

En general, las personas asocian la enfermedad de Parkinson con síntomas motores, especialmente con el temblor.

Ciertamente, los pacientes con Parkinson pueden experimentar temblores, lentitud de movimientos, rigidez, movimientos involuntarios, dificultad para andar, pérdida del equilibrio y más.

No obstante, los síntomas motores no son los únicos que pueden presentar las personas con Parkinson. También hay síntomas menos conocidos o que pueden resultar inesperados incluso para los pacientes.

"Antes de que a usted o a un ser querido le diagnosticaran la enfermedad de Parkinson, es posible que solo estuviera familiarizado con el síntoma del temblor", indican en The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research.

"Desafortunadamente, la enfermedad trae consigo una variedad de síntomas, algunos visibles y otros no", dicen.

Síntomas poco conocidos del Parkinson

De acuerdo con The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, estos son algunos de los síntomas menos conocidos de la enfermedad de Parkinson, que no se deben ignorar:

Problemas de sueño, como insomnio y somnolencia diurna

Depresión y ansiedad

Tener dificultad para hablar y una voz muy baja

Experimentar cierta pérdida del olfato

Problemas cognitivos, como pérdida de memoria o dificultad para concentrarse

Tener contracciones musculares prolongadas y dolorosas

Mostrar menos expresión facial

Experimentar fatiga y apatía

Los expertos creen que es sumamente importante conocer tanto los síntomas comunes de la enfermedad de Parkinson, como los síntomas menos usuales, para poder tener un diagnóstico de manera oportuna.

"La falta de conciencia sobre ciertos síntomas puede retrasar el diagnóstico", advierten. "Puede resultar abrumador escuchar acerca de un síntoma del que aún no era consciente, pero como siempre, el conocimiento es poder".

Otros trastornos del movimiento presentan síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson, por eso, ante la presencia de signos sospechosos es importante consultar al médico.

¿Cómo prevenir la enfermedad de Parkinson?

Algunos cambios en el estilo de vida pueden ayudar a frenar el progreso de la enfermedad de Parkinson o retrasar su aparición. Según expertos, las personas pueden hacer lo siguiente para reducir el riesgo de desarrollar Parkinson:

Adoptar una dieta mediterránea

Reducir el consumo de alcohol

Hacer ejercicio de manera regular

Ejercitar el cerebro

Practicar yoga

Probar con Tai Chi

