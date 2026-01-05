Gregor Mendel: el monje austríaco creador de la genética

GREGORMENDELELMONJEAUSTRIACOCREADORDELAGENETICAFOTO3 El monje austríaco, Gregor Mendel, fue el creador de la genética y sus trabajos permitieron conocer las leyes fundamentales de la herencia.

Los avances decisivos de Charles Darwin y de Gregor Mendel

En 1859, el naturalista inglés Charles Darwin publicó la obra titulada El origen de las especies mediante la selección natural, en la cual expuso su teoría de la selección natural. Esta teoría postula que los organismos que poseen rasgos hereditarios que les permiten adaptarse a su entorno tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Este concepto sentó las bases para la comprensión moderna de la evolución y, más adelante, de la genética, aunque Darwin no logró esclarecer los mecanismos subyacentes de la herencia que hacen posible la evolución de las formas de vida a lo largo del tiempo.

El descubrimiento de los genes dominantes y recesivos heredados se atribuye al monje austriaco Gregor Mendel (1822-1884). Mediante experimentos con plantas de guisante, Mendel analizó diversos rasgos, como el color, la altura y la forma de las semillas, que se transmitían de una generación a otra. Concluyó que los rasgos observables (fenotipos) se presentan por parejas —una procedente de cada progenitor— y que algunos rasgos, al manifestarse con mayor frecuencia, se comportan como dominantes frente a otros recesivos, siguiendo patrones de transmisión bien definidos. Estos hallazgos constituyeron la base de los principios mendelianos de la genética. Aunque inicialmente pasaron casi inadvertidos para la comunidad científica, el redescubrimiento de los trabajos de Mendel en 1900 por De Vries, Correns y von Tschermak consolidó la genética como disciplina científica.

¿Quién fue Gregor Mendel?

Mendel fue titular de la prelatura de la Imperial y Real Orden Austríaca del emperador Francisco José I, director emérito del Banco Hipotecario de Moravia, fundador de la Asociación Meteorológica Austríaca, miembro de la Real e Imperial Sociedad Morava y Silesia para la Mejora de la Agricultura, Ciencias Naturales y Conocimientos del País y… jardinero (aprendió de su padre cómo hacer injertos y cultivar árboles frutales).

Sus conocimientos en ciencia y en jardinería llevaron a Mendel a estudiar la arveja de jardín (Pisum sativum) por dos razones principales. En primer lugar, disponía en el mercado de una amplia variedad de arvejas de distintas formas y colores que podían identificarse y analizarse fácilmente. En segundo lugar, las arvejas pueden autopolinizarse (una sola arveja puede dar origen a otras idénticas a ella) o cruzarse mediante polinización cruzada. El jardinero, o el investigador, puede cruzar dos plantas de arvejas a voluntad (polinización cruzada) o bien dejar que se autopolinicen. Otras razones prácticas para la elección de Mendel fueron que las arvejas eran baratas y fáciles de obtener, que ocupaban poco espacio, que tenían un tiempo de generación corto y que producían muchos descendientes.

Al tipificar las características fenotípicas (apariencia externa) de las arvejas las llamó caracteres. Usó el nombre elemento para referirse a las entidades hereditarias separadas. Los elementos recibieron posteriormente infinidad de nombres, pero hoy se conocen de forma universal como genes, término empleado en 1909 por el biólogo danés Wilhem Ludwig Johannsen.

El experimento de Gregor Mendel con una arveja

Mendel inició sus experimentos eligiendo dos plantas de arvejas que diferían en algún carácter: la clase de semillas (amarillas o verdes; lisas o arrugadas), y el color de las flores (blancas o coloreadas). La primera fase del experimento consistió en la obtención, mediante cultivos convencionales, de líneas puras constantes y en recoger de manera metódica parte de las semillas producidas por cada planta. A continuación cruzó estas estirpes mediante la técnica de polinización cruzada. De este modo fue posible combinar variedades distintas que presentaban diferencias fenotípicas precisas entre sí.

Como resultado del cruce de plantas con semillas amarillas y verdes se produjeron plantas que producían nada más que semillas amarillas: patrón hereditario que se repetía cuando cruzaba plantas de arveja que diferían en otros caracteres. Al fenotipo que aparecía le llamo dominante y, al que no, recesivo. En el primer caso, el color amarillo era dominante, mientras que el color verde era recesivo.

La arveja: material de investigación de Gregor Mendel

Las arvejas fueron un material de investigación muy adecuado para el estudio que quería realizar: diseñó sus experimentos muy cuidadosamente, recogió gran cantidad de datos y utilizó el análisis matemático para demostrar que los resultados obtenidos eran coherentes con su hipótesis.

A su vez, el particular modelo utilizado por Mendel le permitió descubrir que las variedades de arvejas siempre aparecían, en sus experimentos, en proporciones numéricas simples.

Las leyes de herencia de Gregor Mendel

Su reconocimiento no llegaría sino hasta el redescubrimiento de las leyes de la herencia por parte de H. de Vries, C. E. Correns y E. Tschernack von Seysenegg, quienes después de haber revisado la mayor parte de la literatura existente sobre el particular, atribuyeron a Mendel la autoría de este descubrimiento.

Esto se debió a que, si bien en el siglo XVIII se había desarrollado ya una serie de importantes estudios acerca de hibridación vegetal –entre los que se destacan los llevados a cabo por Kölreuter, W. Herbert, C. C. Sprengel y A. Knight, y, en el siglo XIX, los de Gärtner y Sageret (1825)–, la culminación de todos estos trabajos llegó, sin lugar a dudas, con la obra de Gregor Mendel.

Vida y obra

Gregor Mendel nació el 20 de julio de 1822 en un pueblo al norte de la región de Moravia (hoy República Checa, y que en aquella época formaba parte del Imperio Austrohúngaro), y fue bautizado con el nombre de Johann Mendel.

Al final de sus estudios superiores, se incorporó como fraile al monasterio agustino de Santo Tomás, en la ciudad de Brünn, la actual Brno de la República Checa, donde tomó el nombre de padre Gregorio. En 1847 se ordenó sacerdote. Su monasterio estaba dedicado a la enseñanza de la ciencia y a la investigación científica, de modo que Mendel fue enviado a la universidad de Viena con el fin de obtener su título docente. Sin embargo, suspendió los exámenes y volvió al monasterio de Brünn. Allí se embarcó en un programa de investigación sobre la hibridación de plantas que lo llevarían a ser mundialmente reconocido como el fundador de la ciencia de la genética.

Falleció el 6 de enero de 1884 en Brünn, a causa de una nefritis crónica.

El dato curioso

Un aspecto no muy conocido de Mendel es que se dedicó durante los últimos 10 años de su vida a la apicultura. Sin embargo, él mismo reconoció que las abejas resultaron un modelo de investigación frustrante. Es probable que con los experimentos realizados en abejas buscaran confirmar su teoría de la herencia.

