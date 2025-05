Julio Chávez destacó cuál es el principal talento de Ricardo Darín

No obstante, confesó que no mantiene una relación de amistad con el protagonista de El Eternauta aunque recordó: "No lo conozco. No tenemos vínculo, solo cuando éramos muy pequeños los dos hicimos una telenovela juntos. A mí me echaron de esa telenovela por mal actor, y él empezó a armar una increíble carrera. Yo soy un pésimo jugador en lo social, soy otro tipo de jugador, y por eso cuando lo veo o lo escucho, le envidio eso".