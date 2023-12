Este fue el cantante venezolano más escuchado en 2023

Del mismo modo, este año, el cantante venezolano recibió su primera nominación al Latin Grammy en la categoría Grabación del Año, gracias al tema ‘Correcaminos’ que grabó junto con el cantante español Alejandro Sanz, y su álbum "Dannocean" superó los 900 millones de streams.

En 2023, Danny Ocean también dio vida al Flow Fest ante 75 mil personas y participó en el Lollapalooza Argentina.

¿Cómo se hizo famoso Danny Ocean?

De la trayectoria a la cima de Danny Ocean se sabe que no fue sino hasta emigrar a Miami, en Florida, Estados Unidos, cuando llegó el éxito que cambiaría su vida.

Ahí, lejos de su país debutó por internet con la canción 'Me rehúso' en 2016. Desde entonces, la fama. Desde entonces, ha sido uno de los artistas venezolanos más escuchados.

Después de su debut, Danny Ocean lanzó otros temas y más tarde, en 2019, saldría su disco 54+1. Como dato curioso, el álbum fue creado por el cantante venezolano en una habitación de su casa.

Pero, sin duda, 'Me rehúso' ha sido su mayor éxito. Este tema musical hizo que Danny Ocean fuera nominado a múltiples premios y logró ser el primer cantante venezolano en alcanzar las más de mil millones de reproducciones en YouTube, el primer cantante venezolano en lograr un billón de reproducciones en Spotify y entrar a la lista de las 100 canciones de reguetón de todos los tiempos.

La inspiración de Danny Ocean

A propósito del triunfo de Danny Ocean, vale la pena destacar lo que reveló sobre sus canciones en la destacada revista Rolling Stone.

“Muchas de mis canciones son muy sociales, porque mis últimos años en Venezuela fueron años difíciles a nivel social y eso se me quedó marcado. Siento que ha sido algo que ha estado impregnado en mi ADN en la música. Yo lo narro desde un punto de vista muy particular”, dijo el cantante.

Asimismo, cuando le preguntaron ¿Algo que tenga emocionado a Ocean en un futuro cercano? el venezolano respondió:

“No sé, yo estoy surfeando (...) con tal de estar feliz haciendo lo que me gusta. Creo que el próximo año se viene bien interesante con este álbum que estamos armando, pero es lo que te digo, para mí lo más gratificante es pasarla bien con el proceso que estoy haciendo y lo demás vendrá solo”.

Finalmente Ocean, quien este 2023 cerró con el lanzamiento del tema "No te enamores de él", habló sobre lo que lo inspira:

“Yo creo que son conceptos que de repente suceden. A veces estoy freestyleando y me sale la frase, a veces estoy en un avión viendo las nubes o una película y veo una frase. Tengo un rato viendo una serie y estaba viendo la última temporada. El protagonista era joven y lo fueron a robar y él tuvo que matar al ladrón porque sino el ladrón lo mataba a él. Yo estoy viendo la serie y empiezo a pensar: ‘¿Qué estará pasando en la mente de una persona cuando sucede algo así? Que le toca matar a una persona por necesidad porque si no lo matan a él’. Entonces yo me voy llevando esos conceptos, me tomo mi tiempo, de repente estoy en un avión y pienso en algo que coincide con ese concepto. A partir de ahí voy empezando a armar la narrativa”.

