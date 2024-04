Aunque siempre fracasa, Zack Snyder apuesta por la animación para Netflix

Y como si esto fuera poco, el propio Snyder dirigió los episodios 1 y 8, garantizando que su visión permanezca intacta desde el principio hasta el final. Junto a él, un equipo de directores talentosos se encargará de dar vida a los capítulos restantes, prometiendo una experiencia visual sin precedentes.

Aunque los detalles de la trama permanecen en la más absoluta reserva, el público tendrá la oportunidad de un vistazo a esta obra maestra en ciernes durante el Festival de Annecy, a celebrarse en junio de 2024.

Steve Carell por fin volverá a una serie de comedia, y en Netflix

Prepárense, porque un dúo estelar se une para revivir un clásico del cine. Steve Carell, el icónico actor nominado en innumerables ocasiones por su trabajo en The Office y The Morning Show, se asocia con la talentosa Tina Fey, ganadora del Emmy y maestra de la pluma. Juntos, prometen hacernos reír a carcajadas en The Four Seasons, la próxima comedia de Netflix.

Pero, ¿de qué trata esta anticipada producción? Bien, tomemos un respiro del presente y retrocedamos hasta 1981, cuando Alan Alda cautivó a las audiencias con su hilarante película homónima.

image.png

En ella, tres parejas de matrimonios se embarcan en unas vacaciones juntas, pero un giro inesperado amenaza con arruinar la diversión: una de las parejas se separa. Como era de esperarse, la incomodidad reina entre los amigos, especialmente cuando una novia mucho más joven se une al grupo en sus excursiones estacionales.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

#23A, el día después: Milei insiste en desacreditar la Marcha Universitaria

Pedro Sánchez analiza su renuncia tras el 'caso mascarillas' que salpica a su esposa

Créditos hipotecarios: Su vuelta e impacto en un mercado creciente

El narcopiloto que pone 'contra las cuerdas' a Gustavo Petro