China lo hizo: 'Ne Zha 2', 1ra. película No Hollywood que recauda US$ 1.000M

Esta secuela, que sigue a 'Ne Zha', que recaudó US$ 700 millones -lo que llevó a producir la 2da. parte-, y encabezó las listas de taquilla chinas en 2019 (está en Netflix).

Se ha ponderado la nitidez de las impresionantes imágenes, su narrativa y la profunda resonancia cultural.

Maoyan afirma que la película recaudará 12.000 millones de renminbis, convirtiéndose en la 1ra. película china que supere el umbral de los 10.000 millones.

Ambientada después de los eventos de la 1ra. película, sigue a Nezha y Aobing mientras sus almas son salvadas pero sus formas físicas enfrentan la disolución. Con la ayuda del inmortal Taiyi Zhenren, que usa el Loto de 7 Colores para reconstruir sus cuerpos, los 2 héroes deben enfrentar numerosos desafíos.

Embed - NeZha 2 International Trailer | 2

Lo que vendrá

El analista de Maoyan, Lai Li, considera que el logro es impactante para la creciente industria de la animación en China, que ha decidido dar una batalla cultural global en ese negocio, compitiendo con Hollywood.

"El éxito de 'Ne Zha 2' ha marcado la pauta para el año", dijo Lai. "Es notable la increíble resistencia y el potencial de crecimiento del mercado cinematográfico de China, y estamos emocionados de ver cómo se desarrolla el resto de 2025".

'Ne Zha 2' irá a los mercados globales como un puente cultural, ofreciendo una visión de la mitología y las tradiciones de China.

'Jiaozi', el director de cine de moda en China, dijo: "Se trata de si un guión, una historia y sus personajes pueden conmover al público de todo el mundo".

El primer paso fue crear algo que me encantara y que también le encantara al público local. Con el tiempo, he trabajado para mejorarlo, para refinar mi arte. Creo que un día surgirán nuevas ideas, significados más profundos y una nueva alma, y todo el mundo podrá apreciarlo.

Yin Hong, vicepresidente de la Asociación de Cine de China y profesor de la Universidad de Tsinghua, atribuye el éxito de la película a sus sofisticadas capas narrativas.

"La reinvención de la mitología en la película, con su representación de la dualidad demonio-espíritu, los conflictos entre los reinos mágico y celestial y las luchas entre el cielo y el mundo submarino, crea una tensión dramática que funciona en múltiples niveles", dijo Yin a la agencia Xinhua.

"Capta temas universales del desarrollo infantil, formando un arquetipo edípico que une las narrativas individuales y sociales", agregó Yin.

Rao Shuguang, presidente de la Asociación de Críticos de Cine de China, elogió la película por su fusión de la mitología tradicional china y la narrativa moderna, lo que la hace muy cercana al público contemporáneo.

"La película demuestra que una buena película necesita una historia convincente, una narración aguda y personajes bien desarrollados", dijo Rao, expresando su esperanza de que China continúe produciendo películas de alta calidad que atraigan al público y atraigan a más personas a las salas de cine.

