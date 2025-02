Ashton Kutcher, galán de Hollywood y empresario tecnológico, cumple 47 años

image.png Ashton Kutcher no tuvo una juventud fácil: de perder sus becas universitarias ganó poco dinero como modelo, hasta que encontró su camino como actor trabajando en cine y televisión. Su primera película fue "Hey, ¿dónde está mi auto?" de 2000.

Tras mudarse a Nueva York en 1997, empezó a modelar para Calvin Klein y Abercrombie & Fitch, aunque la plata no le alcanzaba y a veces llegó a dormir en el aeropuerto. No obstante, en 1998, una audición de dos días en Los Ángeles cambió su destino: consiguió el papel de Michael Kelso en That '70s Show, la sitcom que se convirtió en un fenómeno televisivo y lo lanzó al estrellato. Durante las ocho temporadas que duró el programa, desde 1998 a 2006, explotó de popularidad y empezó a recibir ofertas de trabajo en Hollywood.