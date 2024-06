Venezuela, aliado de Brasil para respaldar BRICS en la región

Esto no quita que Maduro siga siendo un enorme incompetente, que no logró ingresar al Mercosur y que dificilmente lo consiga a BRICS, pero acierta en su percepción de la coyuntura geopolítica: no estará en soledad ante "los patarucos" -así denomina él a los opositores. Según el diccionario de la Real Academia Española, significa "gallo que no es de raza pura ni bueno para la pelea" o "persona cobarde".