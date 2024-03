Hubo reunión secreta de Nicolás Maduro y Boris Johnson en Caracas

El ex 1er. ministro británico Boris Johnson viajó en febrero a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro, informó The Sunday Times, el 10/03. Sorpresa en la oposición venezolana. En año electoral (se vota el 28/07) ocurren hechos que desconocen. The Sunday Times sólo reveló que Johnson voló en un avión privado tras pasar unas vacaciones con su familia en la villa de un pariente lejano canadiense en República Dominicana. Y que informó al canciller británico David Cameron, su ex compañero de estudios.