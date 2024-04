Gustavo Petro, hartazgo social y masivas protestas: Quieren "matar al presidente"

Aunque el Congreso colombiano tumbó el proyecto de ley de la reforma de Salud, el mandatario busca otras vías (ya sea por decreto o no) para instaurar un nuevo sistema de salud, distinto al actual.

La reforma sanitaria de Petro pretende que los recursos que actualmente manejan el sistema mixto de Empresas Privadas de Salud (EPS) desde que fue aprobada la Ley 100 de 1993 —de Álvaro Uribe— privatizando el acceso/prestación del servicio (con parte de una financiación del Estado), pasen al manejo estatal para tener una plena salud pública.

image.png Vista aérea de manifestantes marchando contra el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro

Petro dice que lo quieren "matar"

El presidente Gustavo Petro expresó que quieren asesinarlo, a través de su cuenta de X, tras la masiva movilización en las calles.

“No pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió, solo piensan en el golpe de Estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfen”, aseguró.

Asimismo, el mandatario socialista hizo un llamamiento a sus adeptos a que salgan a las calles para defender la ‘democracia’

La contra contra este odio es más pueblo en las calles decidiendo. Colombia no volverá a ser de los asesinos y los narcotraficantes, no ensangrentarán sus pueblos y sus jóvenes La contra contra este odio es más pueblo en las calles decidiendo. Colombia no volverá a ser de los asesinos y los narcotraficantes, no ensangrentarán sus pueblos y sus jóvenes

image.png Masivas marchas contra el gobierno de Petro

“Las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles”, dijo también Petro.

En ese mismo post, Petro aseveró que detrás de estas manifestaciones, están aquellos grupos que quieren sacarlo del poder. Además mencionó el concepto de “golpe blando” para ilustrar ello.

“El principal objetivo de las marchas es gritar “fuera Petro” y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inicio y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022. Algunos sectores de los movilizados quieren un pacto que deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usado como ganancias de particulares”, escribió.

Las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles.



A las marchas se les respetó al máximo como se seguirá… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 21, 2024

El líder colombiano afirmó que aquellas personas que salieron a las calles, no representan la “voz popular”.

“Hoy se expresaron en libertad unos, las fuerzas populares deben responder, este 1 de mayo. No se trata de dividir al país, ya viene dividido. Se trata de que suene también la voz popular. Ante estas voces diferentes, el gobierno buscará caminos de entendimiento. Si la derecha quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo, no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado”, sostuvo.

Y añadió: “La suerte del gobierno dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo entonces. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y siempre hemos respetado nuestros principios por los cuales fuimos elegidos. El cambio consiste en más Justicia Social y más equidad para la gente”.

