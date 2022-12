CFK no lo puede hacer más lento

Desde 1990, para citar una fecha que todos recuerdan, con Menem avanzando sobre la Década Final del Siglo XX, Cristina está allí. En la actividad política.

En el 1994 está en la Convención Constituyente. Es un buen ejercicio para biógrafos que encuentren con quienes compartía bancada.

Data menor pero sugestiva: Elisa Carrió dice que “LA” convencional fue ella. Estaban las dos pero la Carrió nunca la menciona. Data recontra menor: ¿alguien ha visto los desfiles de prendas de la Colección Carrió…? Mi mujer, que me quiere pero a veces no, me muestra los “videítos” de Lilita como la modelo de su colección. Creía que había visto todo. Siempre falta algo, aún en mi veteranía periodística logran sorprenderme

Después de la Convención de 1994 el panorama es de Senadores y Diputados por la primera minoría y regalías.

Tengo para mi que en aquel sur de los años que van del fin del ’70 hasta los 90, que se “instala” en Buenos Aires, su cultura (N. de la R.: la de CFK) fue la que brindan las viejas películas en VHS. De hecho su vestuario no era importante ni el eje. El maquillaje si.

En todos aquellos años, se insiste: desde la década del ’90 en adelante, su vida depende de un sueldo del Estado. Buen sueldo pero eso, un sueldo del Estado Provincial primero, Nacional después. Sueldo y viáticos.

Es difícil quitar de la cabeza de los mal pensados (me incluyo) una frase de la timba. “Si entrás a jugar con 100 pesos y salís con un palo es eso, ganaste un millón, te fue bien en la timba y no lo podés negar… no sos buen jugador, tuviste suerte…y no lo podés negar…”.

CFK, puesta en empleada del Estado a tiempo completo, con el mejor sueldo que se quiera, cabe en el refrán. Entró con $ 100 y ganó $ 1 millón. La proporción no es exagerada. Mucha suerte, che, tal vez demasiada.

En el 2022 creyeron que ponían cerrojos sobre su futuro. Todo futuro, ejem, se atiende en el pasado, donde se configura.

Puede decirse que mentirosa, curiosa, demasiada afortunada para una simple empleada del Estado a tiempo completo, puede decirse cuanto se quiera pero CFK no lo puede hacer mas lento. El dinero está ahí, como las cartas de René. No lo escondió, lo muestra. Es eso: prestidigitación.

Los analistas afincados en Buenos Aires son mas militantes de algún suburbio electoral que analistas políticos. Caen en el juego. Apostrofan. Abominan. Anatema. El dinero está ahí. Ni bien ni mal, simplemente sucede.

CFK no se fue, no desapareció, no se retiró. Ella está, tiene mando, un tuit suyo revoluciona al total de los mentideros políticos y, de hecho, las cajas económicas y los cargos de sus partidarios están en uso.

rene lavand.jpg René Lavand.

Se insiste, es peligroso, además de sugerente, que todos jueguen el mismo argumento, sostener que se viene la herencia, que está en retirada… y la señora simplemente no lo puede hacer mas lento. Miran la Cartomagia y se equivocan. CFK ni siquiera se fue de parranda. Está.

La pregunta es una: ¿Quién es el elector del peronismo…?

La pregunta es una: En las encuestas ¿quién aparece como poseedora de un núcleo duro de seguidores…?

La pregunta es una: ¿Quién hará de Augusto Timoteo Vandor? ¿Quién hará de “lobo” Vandor planteando que CFK 'ya fue'…?

La pregunta es una: ¿Descuartizando a CFK… organizan el territorio opositor?

La pregunta es una: ¿Nadie advierte que CFK no renunció a los fueros, que es vicepresidente en ejercicio?

A diferencia de los buenos prestidigitadores, los analistas a sueldo completo insisten que CFK está en retirada, que se disputan su herencia y que marcha hacia el olvido.

Si supiera inglés, estaría tarareando la canción de Otis Redding:

"Sitting in the morning sun / I'll be sitting when the evening come / Watching the ships roll in / And then I watch them roll away again / I'm sitting on the dock of the bay / Watching the tide roll away / I'm just sitting on the dock of the bay / Wasting time."

O sea:

"Sentado bajo el sol de la mañana, / seguiré aquí sentado cuando llegue el ocaso. / Viendo a los barcos llegar (roll in), /y luego viéndolos disiparse de nuevo (roll away). / Estoy sentado en el muelle de la bahía, /mirando cómo la marea se aleja. / Simplemente estoy sentado en el muelle de la bahía, / perdiendo el tiempo."

No canta porque no sabe inglés. Chicos, ella no ha perdido el centro de la escena. No ha desaparecido del ideario peronista. No es una jubilada de la política.

cfk2.jpg CFK en plena tarea ilusionista.

Plantear anhelos personales pagos y muy bien sugeridos sobre su falta de imán, de animal político sin ejercicio pleno, de su jubilación anticipada, conducen a yerros que no son apropiados ni conducentes. No hay anhelos pagos que resulten sanadores.

Prendieron las cámaras, está el tapete sobre la mesa, mezcla la baraja y avisa: saldrá el as de corazones. CFK, mientras giran los naipes, conversa y – sincera, íntimamente – se ríe de quienes están atentos a sus yerros.

Carlos Drummond de Andrade define su existencia en la política Argentina del Siglo XXI: en el medio del camino había una piedra…

Todo sigue igual. Prepara su número. Lo hace lentísimo pero nosotros somos mas lentos que un prestidigitador. No entendemos que el número es de ella, que es CFK quien tiene la baraja. La condenaron. Con la condena la definición, soy mágica, aquí estoy, no me mataron. Es difícil discutir conmigo. No hay cartas escondidas o debajo de la mesa.

Consejo: suban mas magos al escenario.

as de corazones.jpg "Prendieron las cámaras, está el tapete sobre la mesa, mezcla la baraja y avisa: saldrá el as de corazones."

