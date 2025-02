¿Tienes presión arterial alta? Mira el consejo más importante de una nutricionista

"Llevar una dieta baja en calorías, rica en nutrientes y poco procesada puede ayudar a que su presión arterial se acerque a lo normal o incluso a un rango completamente saludable. Comenzará a ver la diferencia generalmente en tan solo unos días", dijo Martha Theran, nutricionista registrada en Pririkin Longevity Center, al sitio especializado Eat This, Not That! (ETNT)

En ese sentido, uno de los hábitos clave que tiene que ver con la alimentación, y que la nutricionista invita a adoptar es: cocinar más en casa. En ETNT indican que esa es la "primera" recomendación de la experta.

"Cocinar en casa es una parte importante de la reducción de la presión arterial, por eso se recomienda en la dieta DASH. Esto significa mantener una dieta lo menos procesada posible y consumir menos alimentos envasados, evitar la comida para llevar o de restaurante y limitar realmente la comida rápida", explica la nutricionista.

Y es que, a menudo, la comida rápida está cargada de alimentos ricos en sal, lo que puede ser dañino para la presión arterial. "Cuando hay un exceso de sal en el organismo, el corazón bombea más sangre en un tiempo determinado, aumentando la presión arterial", señala la Asociación Americana del Corazón.

En ese sentido, "preparar tus propias comidas caseras con alimentos frescos, bajos en calorías y ricos en nutrientes te ayuda a reducir la ingesta de sodio y azúcar, al mismo tiempo que aumentas la ingesta de poderosos nutrientes que reducen la presión arterial, como el potasio, los antioxidantes y la fibra", agregó Theran.

Para bajar la presión arterial, la nutricionista también aconseja: aumentar el consumo de fibra, reducir el consumo de sodio, obtener más potasio y mantenerse hidratado.

¿Cuál es la presión arterial normal?

Por otro lado, es importante saber cuándo se considera que los valores de presión arterial están por arriba de lo normal.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, la presión arterial normal se define como una lectura de menos de 120/80 milímetros de mercurio (mm Hg), detallan en Harvard Health.

Mientras, la presión elevada significa que la presión arterial sistólica (el primer número en una lectura) es de 120 a 129 mm Hg con una presión diastólica (el segundo número) de menos de 80 mm Hg.

Entonces, se cree que las personas con valores de 130 a 139 para la presión sistólica o de 80 a 89 para la presión diastólica tienen presión arterial alta o hipertensión arterial.

