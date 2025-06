Arañas en casa: aliadas invisibles que protegen tu salud y tu hogar y el ecosistema

Preventoras contra Dengue y Zika

Al cazar insectos vectores como los mosquitos, contribuyen a disminuir el riesgo de infecciones como dengue, fiebre del Nilo o zika. No son una solución total, pero sí una defensa silenciosa.

Tener arañas en casa es señal de equilibrio ecológico, biodiversidad, calidad del aire y educación ambiental. Además, pueden ser una herramienta pedagógica para niños y adultos curiosos sobre la naturaleza. En vez de exterminarlas, reubicarlas es la opción inteligente.

¿Por qué podríamos decir que las arañas tienen superpoderes?

Algunas de las razones por las que podríamos decir que las arañas tienen superpoderes son las siguientes:

La resistencia de la seda que producen que es cinco veces más fuerte que el acero (un hilo de seda del grosor de un lápiz podría parar un avión de 250.000 kilos en movimiento), el ser humano aun no a conseguido inventar una material como este.

Pueden sobrevivir horas e incluso días bajo el agua gracias a sus pelos hidrófobos.

Pueden llegar a cargar hasta 170 veces su peso cuando trepan por las paredes y techos.

Algunas clases de arañas pueden saltar 50 veces la longitud de su cuerpo (por sus extremidades hidráulicas) y correr a una velocidad 10 veces mayor que la del famoso corredor Usaint Bolt.

Tienen una capacidad sensorial increíblemente alta.

Arañas tan musas como las moscas

Como sabemos, Las Moscas fueron inmortalizadas en la literatura por Antonio Machado en su poema con el mismo nombre: "Oh viejas moscas fugaces, que no labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas; pequeñitas, revoltosas; vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas". Pero también las arañas, en la pluma de María Elena Walsh, confirmando que son dignas de tratamiento real, cuando dice: "Me dijeron que en el Reino del Revés, una araña y un ciempiés van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez.

