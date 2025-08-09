Tres goles anulados: Independiente y River siguen 0-0

Independiente y River empatan en Avellaneda. El Rojo necesita los tres puntos para despegar en un Torneo Clausura en el que, por ahora, no conoció la victoria (un empate y dos derrotas). El Millonario viene de igualar 0-0 ante San Lorenzo y de golear a San Martín de Tucumán por 16avos. de final de la Copa Argentina.
El grito recontra ahogado: otro gol anulado a Independiente
Walter Mazzanti anotó tras un preciso centro rasante de Federico Vera. El línea levantó la bandera y cobró posición de adelanto, que fue revisada y confirmada por el VAR. Siguen igualados en 65' del segundo tiempo.
