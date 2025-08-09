urgente24
en vivo EN VIVO

Tres goles anulados: Independiente y River siguen 0-0

Embolante encuentro en Avellaneda: Independiente y River no llegan al arco al cabo de los 45 minutos. Foto: Juan Foglia/NA.

Embolante encuentro en Avellaneda: Independiente y River no llegan al arco al cabo de los 45 minutos. Foto: Juan Foglia/NA.

Embolante encuentro en Avellaneda: Independiente y River no llegan al arco al cabo de los 45 minutos. Foto: Juan Foglia/NA.

Embolante encuentro en Avellaneda: Independiente y River no llegan al arco al cabo de los 45 minutos. Foto: Juan Foglia/NA.

Independiente y River igualan 0 a 0 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por el Torneo Clausura. Pocas llegadas de ambos.

9 de agosto de 2025 - 18:51

EN VIVO

Embed

Live Blog Post

El grito recontra ahogado: otro gol anulado a Independiente

Walter Mazzanti anotó tras un preciso centro rasante de Federico Vera. El línea levantó la bandera y cobró posición de adelanto, que fue revisada y confirmada por el VAR. Siguen igualados en 65' del segundo tiempo.

Embed
Live Blog Post

55': River tuvo la primera en los pies de Galarza Fonda

Gran jugada personal de Facundo Colidio tras una cesión de Miguel Ángel Borja .que habilitó al ex Tigre y Boca sin tocar la pelota- para que este último se la diera Fonda, quien remató con pierna izquierda pero que no pudo vencer a Rodrigo Rey,¡.

Live Blog Post

52': Gol anulado a Santiago Montiel

Matías Abaldo se la bajó a Santiago Montiel, que la clavó desde afuera del área en el ángulo superior izquierdo de Armani. Hubo off-side del ex Gimnasia y Esgrima La Plata y por eso el tanto no fue convalidado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1954313228764291248&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡Comenzó el segundo tiempo!

Ingresaron Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero por Enzo Pérez y Santiago Lencina en River.

Live Blog Post

Terminó el primer tiempo! Independiente 0-0 River

Live Blog Post

Preocupación en River: se lesionó Pezzella

A los 42' de la primera etapa, Germán Pezzella forcejeó y sintió una fuerte molestia. Se retiró desconsolado del campo de juego.

Sebastián Boselli ingresó en su lugar.

Live Blog Post

Mazzanti no pudo en el mano a mano ante Armani

Esta vez Abaldo dejó en posición de a Mazzanti, quien falló en el mano a mano ante el arquero de River. El delantero se tropezó y no pudo ante el Pulpo.

Live Blog Post

33': Lo tuvo Abaldo para Independiente

Walter Mazzanti ingresó al área y le cedió el balón a Matías Abaldo, que remató al medio. Fácil para Armani.

Live Blog Post

18': Independiente y River aburren en Avellaneda

Se juega sin arcos en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. No hay situaciones de gol.

image
Foto: Prensa River.

Foto: Prensa River.

Live Blog Post

La formación de River

La alineación de la visita: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Live Blog Post

Los 11 de Independiente

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Cristian Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Matías Abaldo y Santiago Montiel.

Más notas de Golazo24

Leagues Cup: El Inter de Miami Messi se medirá con Tigres de Angelito Correa en cuartos

Acuerdo para que Alejandro Garnacho se vaya del Manchester United

Terminó el partido: Boca 1-1 Racing y al final no se pudrió nada

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES