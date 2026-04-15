Racing 2-2 Botafogo: Maravilla Martínez puso todo igualado en el Cilindro

Este miércoles 15 de abril a partir de las 19hs Racing recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Botafogo por la segunda fecha de la fase de grupos de la CopaSudamericana. El encuentro se podrá ver en vivo por la pantalla de DGO.
Embed
Cómo llegan Racing y Botafogo
Racing llega al choque contra Botafogo en medio de un momento complejo desde los resultados. Luego de lo que fue la derrota ante Independiente en el Clásico de Avellaneda llegó la victoria contra Independiente Petrolero en condición de visitante por la primera fecha de la Copa Sudamericana, pero la derrota contra River otra vez volvió a sembrar dudas en el equipo de Gustavo Costas.
Por todo esto, una victoria contra Botafogo, uno de los equipos más importantes del certamen internacional, sería más que importante para Racing ya que no solo lo colocaría como el líder del Grupo E, sino también que le daría nueva confianza a una Academia que viene de capa caída.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Botafogo llega en medio de una crisis deportiva importante donde el entrenador argentino Martín Anselmi fue despedido luego de haber estado solo tres meses en el cargo. Ahora el Fogao está tratando de rearmarse de la mano del el portugués Franclim Carvalho, que llega tan solo tres encuentros dirigidos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El debut del conjunto carioca fue ante Caracas de Venezuela, donde todo terminó igualado 1-1, un resultado que no esperaban para nada en Brasil. A pesar de esto, Botafogo cuenta con un plantel de nombres importantes donde se destacan algunos argentinos como Cristian Medina, Álvaro Montoro y Alexander Barboza.
El antecedente reciente entre Racing y Botafogo
El último antecedente oficial entre Racing y Botafogo fue el 28 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, por la Copa Sudamericana, donde la Academia ganó 2-0 en el Estadio Nilton Santos. Ese resultado dejó a Racing con ventaja en el historial reciente frente al Fogão.
Fernández de larga distancia teventó las manos del arquero Neto
Live Blog Post
15-04-2026 20:12
¡Se lo perdió Maravilla!
Neto salvó a Botafogo
Live Blog Post
15-04-2026 20:05
Empezó el segundo tiempo
Live Blog Post
15-04-2026 19:56
Resúmen del primer tiempo
Fue un primer tiempo de locos donde Racing arrancó de muy buena manera llevandose puesto a Botafogo. Fue tan bueno lo de La Academia que en apenas 4 minutos ya iba ganando por 1-0 con gol de Santiago Sosa de cabeza. A partir de acá el equipo de Gustavo Costas tuvo situaciones para aumentar el marcador pero la falta de eficacia le terminó jugando una mala pasada.
A medida que fueron pasando los minutos, Botafogo fue tomando confianza y comenzó a dominar el juego siendo incisivo, encontrando demasiados huecos en un Racing que dio muchas concesiones en defensa. Fue así que Arthur Cabral se escapó mano a mano en medio de una serie de rebotes que perjudicaron a La Academia y anotó el 1-1.
Racing, lejos de solucionar sus problemas defensivos, quedó aún más desprotegido en el fondo y el que aprovechó fue Junior Santos, que luego de un pelotazo que tomó a la zaga de La Academia sumamente adelantada pudo escaparse para encarar mano a mano y poner el 2-1 a favor del Fogao. Se vienen los segundos 45 minutos.
Deja tu comentario