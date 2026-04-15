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Racing 2-2 Botafogo: Maravilla Martínez puso todo igualado en el Cilindro

Racing recibe a Botafogo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. FOTO: REDES COPA SUDAMERICANA.

Racing recibe a Botafogo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. FOTO: REDES COPA SUDAMERICANA.

Racing recibe a Botafogo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. FOTO: REDES COPA SUDAMERICANA.

Racing recibe a Botafogo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. FOTO: REDES COPA SUDAMERICANA.

A partir de las 19hs Racing abre el Cilindro de Avellaneda para recibir a Botafogo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

15 de abril de 2026 - 17:45
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EN VIVO

Este miércoles 15 de abril a partir de las 19hs Racing recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Botafogo por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El encuentro se podrá ver en vivo por la pantalla de DGO.

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Cómo llegan Racing y Botafogo

Racing llega al choque contra Botafogo en medio de un momento complejo desde los resultados. Luego de lo que fue la derrota ante Independiente en el Clásico de Avellaneda llegó la victoria contra Independiente Petrolero en condición de visitante por la primera fecha de la Copa Sudamericana, pero la derrota contra River otra vez volvió a sembrar dudas en el equipo de Gustavo Costas.

Por todo esto, una victoria contra Botafogo, uno de los equipos más importantes del certamen internacional, sería más que importante para Racing ya que no solo lo colocaría como el líder del Grupo E, sino también que le daría nueva confianza a una Academia que viene de capa caída.

Botafogo llega en medio de una crisis deportiva importante donde el entrenador argentino Martín Anselmi fue despedido luego de haber estado solo tres meses en el cargo. Ahora el Fogao está tratando de rearmarse de la mano del el portugués Franclim Carvalho, que llega tan solo tres encuentros dirigidos.

El debut del conjunto carioca fue ante Caracas de Venezuela, donde todo terminó igualado 1-1, un resultado que no esperaban para nada en Brasil. A pesar de esto, Botafogo cuenta con un plantel de nombres importantes donde se destacan algunos argentinos como Cristian Medina, Álvaro Montoro y Alexander Barboza.

El antecedente reciente entre Racing y Botafogo

El último antecedente oficial entre Racing y Botafogo fue el 28 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, por la Copa Sudamericana, donde la Academia ganó 2-0 en el Estadio Nilton Santos. Ese resultado dejó a Racing con ventaja en el historial reciente frente al Fogão.

minuto a Minuto

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GOOOOOL DE RACING

Maravilla Martínez puso la igualdad ante Botafogo

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¡Se salvó Botafogo!

Fernández de larga distancia teventó las manos del arquero Neto

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¡Se lo perdió Maravilla!

Neto salvó a Botafogo

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Empezó el segundo tiempo

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Resúmen del primer tiempo

Fue un primer tiempo de locos donde Racing arrancó de muy buena manera llevandose puesto a Botafogo. Fue tan bueno lo de La Academia que en apenas 4 minutos ya iba ganando por 1-0 con gol de Santiago Sosa de cabeza. A partir de acá el equipo de Gustavo Costas tuvo situaciones para aumentar el marcador pero la falta de eficacia le terminó jugando una mala pasada.

A medida que fueron pasando los minutos, Botafogo fue tomando confianza y comenzó a dominar el juego siendo incisivo, encontrando demasiados huecos en un Racing que dio muchas concesiones en defensa. Fue así que Arthur Cabral se escapó mano a mano en medio de una serie de rebotes que perjudicaron a La Academia y anotó el 1-1.

Racing, lejos de solucionar sus problemas defensivos, quedó aún más desprotegido en el fondo y el que aprovechó fue Junior Santos, que luego de un pelotazo que tomó a la zaga de La Academia sumamente adelantada pudo escaparse para encarar mano a mano y poner el 2-1 a favor del Fogao. Se vienen los segundos 45 minutos.

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Terminó el primer tiempo

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¡Lo tuvo Racing!

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GOOOOOL DE BOTAFOGO

Junior Santos puso el 2-1 para la visita

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Creció Botafogo y presiona a Racing para llegar al segundo gol

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GOOOOOL DE BOTAFOGO

Arthur Cabral iguala todo para el conjunto brasileño

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¡Se lo perdió Racing!

Lo tuvo Santiago Sosa de cabeza otra vez

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¡Se lo perdió Maravilla!

El 9 de Racing esquivó al arquero y Ferraresi la sacó en la línea

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Lo tuvo Botafogo

Disparo de media distancia que controló Cambeses

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GOOOOOLLL DE RACING

Santiago Sosa de cabeza puso el 1-0

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Empezó el partido

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Botafogo con formación CONFIRMADA

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Racing con formación CONFIRMADA

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Probable formación de Botafogo

Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Montoro, Matheus Martins, Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

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Probable formación de Racing

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

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HORA Y TV: Dónde ver Racing vs Botafogo

El encuentro comenzará a las 19hs por la pantalla de DGO.

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