Barracas Central 0-0 River: Igualdad sin goles al término del primer tiempo

River visita a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura con la necesidad de empezar con el pie derecho luego de lo que fue un 2025 paupérrimo. El equipo de Marcelo Gallardo lució más enérgico en la pretemporada pero con muchas dificultades para generar juego ofensivo y enfrente tiene al Guapo, que se caracteriza por su dureza.

El presente de River y Barracas Nadie discute que el 2025 de River fue pésimo desde todo punto de vista y es por eso que ahora tanto Gallardo como los jugadores apuntan a mostrar una imagen diferente ya en el primer partido del Torneo Apertura. Los duelos de pretemporada dejaron buenas sensaciones en cuanto al estado atlético y la intención de presión, pero lo que faltan son goles.

Ante Millonarios de Colombia el único gol de River llegó gracias a un penal, mientas que con Peñarol todo terminó igualado sin goles, lo que da la muestra de que falta funcionamiento en el sector ofensivo. Para esta cita el Millonario no contará con Franco Armani ni Marcos Acuña por esta recuperándose de sendas lesiones.

Por su parte Barracas viene de completar un gran 2025, donde llegó a la décima posición de la tabla anual que lo colocó adentro de la clasificación de la Copa Sudamericana, lo que será su primera experiencia internacional. De todas maneras, el equipo del Gallego Insúa llega a este partido muy debilitado ya que perdió gran parte de su base con las partidas de Javier Ruiz, Nahuel Barrios, Nicolás Blandi, Marcos Ledesma, Facundo Krüger, Lucas López y Siro Rosané.

