Barracas Central 0-0 River: Igualdad sin goles al término del primer tiempo

Luego de lo que fue un 2025 para el olvido, River comienza a competir oficialmente en este 2026 ante Barracas con la obligación de ser campeón.

24 de enero de 2026 - 15:40

EN VIVO

River visita a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura con la necesidad de empezar con el pie derecho luego de lo que fue un 2025 paupérrimo. El equipo de Marcelo Gallardo lució más enérgico en la pretemporada pero con muchas dificultades para generar juego ofensivo y enfrente tiene al Guapo, que se caracteriza por su dureza.

El presente de River y Barracas

Nadie discute que el 2025 de River fue pésimo desde todo punto de vista y es por eso que ahora tanto Gallardo como los jugadores apuntan a mostrar una imagen diferente ya en el primer partido del Torneo Apertura. Los duelos de pretemporada dejaron buenas sensaciones en cuanto al estado atlético y la intención de presión, pero lo que faltan son goles.

Ante Millonarios de Colombia el único gol de River llegó gracias a un penal, mientas que con Peñarol todo terminó igualado sin goles, lo que da la muestra de que falta funcionamiento en el sector ofensivo. Para esta cita el Millonario no contará con Franco Armani ni Marcos Acuña por esta recuperándose de sendas lesiones.

Por su parte Barracas viene de completar un gran 2025, donde llegó a la décima posición de la tabla anual que lo colocó adentro de la clasificación de la Copa Sudamericana, lo que será su primera experiencia internacional. De todas maneras, el equipo del Gallego Insúa llega a este partido muy debilitado ya que perdió gran parte de su base con las partidas de Javier Ruiz, Nahuel Barrios, Nicolás Blandi, Marcos Ledesma, Facundo Krüger, Lucas López y Siro Rosané.

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Live Blog Post

Minuto 43: ¡SE LO PERDIÓ RIVER!

Driussi la calzó de volea y el arquero de Barracas tuvo una gran atajada

Live Blog Post

Minuto 42: Se acercó Barracas

En una jugada muy friccionada el Guapo logró patear al arco de River.

Live Blog Post

RIVER DOMINA Y FALTA EL GOL

El equipo de Gallardo se hizo dueño de la pelota, genera jugadas interesantes pero le falta profundidad para anotar

Live Blog Post

LA MANO QUE RECLAMÓ TODO RIVER

Live Blog Post

Minuto 20: ¡SE SALVÓ RIVER!

Lautaro Rivero casi se mete un gol en contra que era la ventaja para Barracas.

Live Blog Post

TODO RIVER RECLAMA PENAL

Tras el disparo de Fausto Vera se detecta una mano del defensor de Barracas, pero Nicolás Ramírez no cobró la pena máxima

Live Blog Post

Minuto 17: ¡SE LO PERDIÓ RIVER!

Tras una gran jugada colectiva, Fausto Vera no pudo anotar el gol de la ventaja para el Millonario.

Live Blog Post

Minuto 9: Primera situación para River

El equipo de Gallardo generó una muy buena jugada yendo de derecha al centro que terminó en un débil disparó de Aníbal Moreno.

Live Blog Post

Partido sumamente trabado en los primeros minutos, con los equipos siendo muy intensos para presionar.

Live Blog Post

Arrancó el partido

Live Blog Post

Barracas con formación confirmada

Live Blog Post

River con formación confirmada

Live Blog Post

TV: Dónde ver Barracas vs. River

El encuentro comienza a las 17hs por ESPN Premium

