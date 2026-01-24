River visita a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura con la necesidad de empezar con el pie derecho luego de lo que fue un 2025 paupérrimo. El equipo de Marcelo Gallardo lució más enérgico en la pretemporada pero con muchas dificultades para generar juego ofensivo y enfrente tiene al Guapo, que se caracteriza por su dureza.
Barracas Central 0-0 River: Igualdad sin goles al término del primer tiempo
Luego de lo que fue un 2025 para el olvido, River comienza a competir oficialmente en este 2026 ante Barracas con la obligación de ser campeón.
EN VIVO
-
17:47
Final del primer tiempo
-
17:42
Minuto 43: ¡SE LO PERDIÓ RIVER!
-
17:41
Minuto 42: Se acercó Barracas
-
17:26
RIVER DOMINA Y FALTA EL GOL
-
17:23
LA MANO QUE RECLAMÓ TODO RIVER
-
17:19
Minuto 20: ¡SE SALVÓ RIVER!
-
17:18
TODO RIVER RECLAMA PENAL
-
17:15
Minuto 17: ¡SE LO PERDIÓ RIVER!
-
17:09
Minuto 9: Primera situación para River
-
17:05
Partido sumamente trabado en los primeros minutos, con los equipos siendo muy intensos para presionar.
-
16:59
Arrancó el partido
-
16:06
Barracas con formación confirmada
-
16:01
River con formación confirmada
-
15:38
TV: Dónde ver Barracas vs. River
El presente de River y Barracas
Nadie discute que el 2025 de River fue pésimo desde todo punto de vista y es por eso que ahora tanto Gallardo como los jugadores apuntan a mostrar una imagen diferente ya en el primer partido del Torneo Apertura. Los duelos de pretemporada dejaron buenas sensaciones en cuanto al estado atlético y la intención de presión, pero lo que faltan son goles.
Ante Millonarios de Colombia el único gol de River llegó gracias a un penal, mientas que con Peñarol todo terminó igualado sin goles, lo que da la muestra de que falta funcionamiento en el sector ofensivo. Para esta cita el Millonario no contará con Franco Armani ni Marcos Acuña por esta recuperándose de sendas lesiones.
Por su parte Barracas viene de completar un gran 2025, donde llegó a la décima posición de la tabla anual que lo colocó adentro de la clasificación de la Copa Sudamericana, lo que será su primera experiencia internacional. De todas maneras, el equipo del Gallego Insúa llega a este partido muy debilitado ya que perdió gran parte de su base con las partidas de Javier Ruiz, Nahuel Barrios, Nicolás Blandi, Marcos Ledesma, Facundo Krüger, Lucas López y Siro Rosané.
Más en GOLAZO 24
Miguel Borja dio un giro inesperado tras irse libre de River y negociar con Boca
San Lorenzo confirmó el futuro de Alexis Cuello tras la última oferta de Boca
River tomó una decisión final y se confirmó el futuro de Jhohan Romaña
Tensión total en el Tribunal de Disciplina de AFA: Fuerte audio de Fernando Mitjans
Deja tu comentario