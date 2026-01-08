Luego de 45 minutos más que disputados, Real Madrid se fue al descanso ganando por la mínima ante Atlético de Madrid gracias al golazo de tiro libre de Federico Valverde en el primer minuto de juego. Con este resultado el Merengue se está metiendo en la gran final de la Supercopa de España donde ya espera Barcelona.
Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid: se calienta la semifinal Supercopa de España
Real Madrid está derrotando a Atlético de Madrid por 2-1 en la segunda semifinal de la Supercopa de España.
17:52
Tiempo cumplido, se adicionan 7 minutos
17:46
Minuto 85: ¡Se lo perdió Atlético de Madrid!
17:43
Minuto 82: ¡Lo Tuvo Griezmann!
17:40
Minuto 78: ¡Atajadón de Oblak!
17:31
Mejoró Real Madrid
17:18
Minuto 57: ¡GOOOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!
17:15
Minuto 54: ¡GOOOOOL DEL REAL MADRID!
17:13
Partido muy trabado en Arabia Saudita
17:05
Comenzó el segundo tiempo
16:50
Fin del primer tiempo
16:42
Sufre Real Madrid a pesar de estar ganando
16:40
Minuto 39: ¡Atajadón de Courtois y se lo perdió Atlético!
16:35
Minuto 35: ¡Se lo perdió Atlético de Madrid!
16:34
Minuto 33: ¡Otra vez Courtois!
16:32
Minuto 32: ¡Atajadón de Courtois!
16:29
Minuto 28: ¡Se lo perdió Real Madrid!
16:23
Minuto 22: ¡Cayó Simeone en el área de Real Madrid!
16:13
Real Madrid, cómodo con la ventaja en sus manos
16:02
Minuto 2: ¡GOOOLAZO DE REAL MADRID!
16:00
¡Comenzó el partido!
15:36
Kylian Mbappé, la gran ausencia en Real Madrid
15:32
Scaloni, atento al clásico de Madrid
15:20
Real Madrid con once confirmado
15:15
Atlético de Madrid con once confirmado
15:11
Barcelona espera en la final
15:05
TV: Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid
Los que llegaron tarde se perdieron el gol porque en lo que fue el primer minuto de juego Federico Valverde de tiro libre anotó el primer tanto del encuentro para un Real Madrid que desde entonces pasó por momentos buenos y malos. Durante los primeros 30 minutos no sufrió demasiado e incluso tuvo una chance inmejorable para anotar el segundo gol en los pies de Rodrygo, aunque Jan Oblak tuvo una atajada fenomenal.
Los últimos 15 minutos de la primera etapa fueron del Atlético de Madrid con varias chances claras para al menos llegar al empate. Sin embargo, los dirigidos por Diego Simeone se encontraron con un Thibaut Courtois prácticamente imbatible. Por mérito del Belga y también por falta de efectividad de los Colchoneros, la primera etapa terminó con ventaja para el conjunto Merengue.
