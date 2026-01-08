urgente24
Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid: se calienta la semifinal Supercopa de España

Real Madrid está derrotando a Atlético de Madrid por 2-1 en la segunda semifinal de la Supercopa de España.

8 de enero de 2026 - 15:09

EN VIVO

Luego de 45 minutos más que disputados, Real Madrid se fue al descanso ganando por la mínima ante Atlético de Madrid gracias al golazo de tiro libre de Federico Valverde en el primer minuto de juego. Con este resultado el Merengue se está metiendo en la gran final de la Supercopa de España donde ya espera Barcelona.

Los que llegaron tarde se perdieron el gol porque en lo que fue el primer minuto de juego Federico Valverde de tiro libre anotó el primer tanto del encuentro para un Real Madrid que desde entonces pasó por momentos buenos y malos. Durante los primeros 30 minutos no sufrió demasiado e incluso tuvo una chance inmejorable para anotar el segundo gol en los pies de Rodrygo, aunque Jan Oblak tuvo una atajada fenomenal.

Los últimos 15 minutos de la primera etapa fueron del Atlético de Madrid con varias chances claras para al menos llegar al empate. Sin embargo, los dirigidos por Diego Simeone se encontraron con un Thibaut Courtois prácticamente imbatible. Por mérito del Belga y también por falta de efectividad de los Colchoneros, la primera etapa terminó con ventaja para el conjunto Merengue.

Tiempo cumplido, se adicionan 7 minutos

Minuto 85: ¡Se lo perdió Atlético de Madrid!

En una jugada de laboratorio desde el corner, Llorente lanzó un disparo abierto desde afuera del área pero la pelota no terminó de cerrarse y se fue al lado del palo.

Minuto 82: ¡Lo Tuvo Griezmann!

Luego de un centro pasado, el francés realizó una pirueta espectacular pero no pudo contra Courtois.

Minuto 78: ¡Atajadón de Oblak!

En una falla clarísima de Atlético de Madrid en salida, la pelota terminó en los pies de Rodrygo que no pudo contra el el arquero Colchonero para estirar la ventaja de Real Madrid.

Mejoró Real Madrid

Luego del gol de Atlético de Madrid, Xabi Alonso hizo cambios no solo de nombres sino de posiciones y empezó a tener mayor posesión de la pelota.
Minuto 57: ¡GOOOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!

Giuliano Simeone lanzó un centro pinchado al segundo palo y Sorloth cabeceó en el centro del área para descontar y poner el marcador 2-1

Minuto 54: ¡GOOOOOL DEL REAL MADRID!

Cuando lo merecía Atlético de Madrid, el Mrengue generó una gran jugada con un pase excelente de Valverde para Rodrygo a la carrera. El brasileño se llevó la pelota, superó al defensor Colchonero y en quedó mano a mano para definir. En dos toques, Real Madrid llegó al 2-0.

Partido muy trabado en Arabia Saudita

Atlético de Madrid está mejor plantado pero termina de ser punzante para poder llegar al empate. Real Madrid apuesta a una contra para estirar la ventaja.

Comenzó el segundo tiempo

Fin del primer tiempo

Sufre Real Madrid a pesar de estar ganando

Atlético de Madrid sigue generando jugadas de riesgo y ya merece el empate ante un Real Madrid que salvo el gol y la acción de Rodrygo no tuvo más situaciones de extender la ventaja

Minuto 39: ¡Atajadón de Courtois y se lo perdió Atlético!

Baena tuvo un nuevo disparo de cara al arco pero el arquero de Real Madrid mantuvo el cero. Julián Álvarez captó el rebote pero su disparo dio en el cuerpo de Rudiger.

Minuto 35: ¡Se lo perdió Atlético de Madrid!

Tras un centro extraordinario, Sorloth quedó mano a mano para cabecear pero no llegó a la pelota con convicción y le erró al arco.

Minuto 33: ¡Otra vez Courtois!

Tras un corner, Sorloth cabeceó al borde el arco pero el belga volvió a salvar al Real Madrid.

Minuto 32: ¡Atajadón de Courtois!

Tras un disparo de larga distancia de Baena, el portero de Real Madrid entró en acción y mantuvo su arco en cero.

Minuto 28: ¡Se lo perdió Real Madrid!

Rodrygo armó un jugadón y quedó mano a mano contra Oblak pero no pudo esquivar al arquero y desechó una chance inmejorable. Sigue ganando 1-0 el Merengue.

Minuto 22: ¡Cayó Simeone en el área de Real Madrid!

Atlético de Madrid reclamó penal a Giuliano Simeone tras una disputa de balón, aunque el árbitro no sancionó ni revisó la acción.

Real Madrid, cómodo con la ventaja en sus manos

Desde el gol de Valverde, Real Madrid comenzó a dominar el juego. Más allá de presionar y buscar meterse en campo rival, Atlético de Madrid aún no inquieta el arco defendido por Courtois.

Minuto 2: ¡GOOOLAZO DE REAL MADRID!

Federico Valverde, de tiro libre, lanzó un misil inatajable para Jan Oblak y puso el 1-0 para el Merengue.

¡Comenzó el partido!

Kylian Mbappé, la gran ausencia en Real Madrid

Debido a una esguince en su rodilla izquierda, Kylian Mbappé no solo quedó marginado del clásico ante Atlético de Madrid sino que ni siquiera ha viajado a Arabia Saudita pensando en una eventual final. El francés y el cuerpo técnico decidieron que lo mejor era que se quede en España priorizando su recuperación.

Scaloni, atento al clásico de Madrid

El clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid tendrá a varios jugadores de la Scaloneta involucrados. Del lado del Colchonero estarán Giuliano Simeone y Julián Álvarez en el once inicial mientras que en el banco esperan Juan Musso, Nahuel Molina Lucero y Thiago Almada. En el conjunto Merengue el que esperará sentado entre los suplentes es Franco Mastantuono.

Real Madrid con once confirmado

Atlético de Madrid con once confirmado

Barcelona espera en la final

En el día de ayer Barcelona goleó a Athletic Club por 5-0 en lo que fue la primera semifinal de la Supercopa de España y se metió en la gran final que se llevará a cabo el próximo domingo. Raphinha por duplicado, Ferran Torres, Fermín y Roony fueron los goleadores de la jornada.

TV: Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid

La segunda semifinal de la Supercopa de España podrá verse por Flow Sports (Canal 116)

