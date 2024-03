Los jugadores de Vélez se tomaron a golpes pero Sosa se complica

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pablocarrozza/status/1769931148451336563?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1769931148451336563%7Ctwgr%5E1b619da838bad588eff2f057fa1aed2725fa4c21%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltucumano.com%2Fnoticia%2Factualidad%2F299279%2Flo-agarro-del-cuello-y-lo-golpeo-se-pudrio-todo-entre-los-jugadores-de-velez-rumbo-a-la-brigada-en-tucuman&partner=&hide_thread=false Sosa agarró del cuello y golpeó a Florentín mientras aguardaban a ser trasladados luego de la aprehensión. Se lo tuvieron que sacar de encima. Hay mucha bronca entre los jugadores. Son 4 y hay 3 grupos. Osorio y Cufré por un lado, el paraguayo por otro, y el arquero solo. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) March 19, 2024

El arquero Sebastián Sosa, el más complicado

A los golpes de puño que se produjeron rumbo a la Brigada se suma el circo mediático que protagonizó el arquero Sebastián Sosa, quien invitó a la periodista a la habitación. “Con todo respeto me pareció lamentable el show montado por Sebastián Sosa y toda su familia en la puerta de Tribunales, entre otras cosas, exponiendo a una nena chiquita. Lo que diga la hermana no corre. La presencia de su mujer fue circo. Su abogado no lo ayuda demasiado”.