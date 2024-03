Vélez: La víctima a Cámara Gesell y ¿los jugadores podrían ir a prisión?

El primero que llegó a Tucumán fue Sebastián Sosa. El arquero, que habría tenido una participación secundaria en el caso, vino el sábado acompañado por su esposa y por otros familiares. Su defensor Ernesto Baaclini se negó a dar cualquier tipo de información sobre su paradero y rechazó de lleno que ese medio periodístico tucumano lo entrevistara. “Ya llegará el momento en el que hable”, explicó el profesional.

VELEZLAVICTIMAACAMARAGESELLYLOSJUGADORESPODRIANIRAPRISIONFOTO3.jpg Los cuatro jugadores de Vélez declararán este lunes (18/03) en Cámara Gesell al igual que la periodista que los denunció por abuso sexual en Tucumán.

Braian Cufré y Abiel Osorio arribaron este último domingo 17/03. Al igual que su compañero Sosa, mantuvieron reserva sobre el lugar donde se hospedan y allí permanecen hasta que se presenten en Tribunales. “No van a realizar declaraciones”, indicó Molina, que defiende a ambos jugadores.

Un jugador de Vélez quedó complicado

José Florentín Bobadilla tiene previsto llegar este mismo lunes (18/03). Lo hará horas antes de que se realice la Cámara Gesell. No se descarta que del aeropuerto se dirija directamente a Tribunales. Él protagonizó una noticia que alertó a todos el sábado al mediodía. Un canal de TV informó que se había fugado a Paraguay, su país de origen.

La noticia movilizó a la fiscala Eugenia María Posse. Los defensores Camilo Atim y María Florencia Abdala se comunicaron con los funcionarios judiciales para desmentir esa versión. Desde la fiscalía les pidieron pruebas para descartar esta situación.

Según confiaron fuentes judiciales al Diario La Gaceta de Tucumán, se envió la ubicación real para demostrar dónde se encontraba Florentín y luego trató de cumplimentar el trámite presentándose en una dependencia policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que le tomaran una exposición. Pero los policías se negaban a hacerlo porque consideraron que el problema era de otra jurisdicción y que ellos no podían hacer nada.

Los defensores relataron esta situación y la fiscala se comunicó con la dependencia policial para explicar la situación. Después de ese llamado, Florentín pudo hacer la exposición para demostrar que no se había escapado.

Aparecieron los chats entre la denunciante y el arquero Sebastián Sosa

En las últimas horas trascendieron detalles de los chats que la joven que denunció a los futbolistas de Vélez mantuvo con el arquero Sebastián Sosa antes y después del encuentro que se produjo el 2 de marzo en una habitación del hotel Hilton de la capital tucumana.

La joven, en su denuncia, aseguró que cuando llegó también estaban los futbolistas Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. En la conversación se puede leer el momento en el que Sosa le avisa que iban a estar sus compañeros, e incluso le ofrece la idea de invitar a amigas. Ella prefirió ir sola por “cautela”.

Luego del encuentro, cuando estaba volviendo a su casa, la chica le envió un mensaje a Sosa para preguntarle si Florentín había utilizado preservativo, acusándolo a él, a Osorio y a Cufré de haberla “agarrado entre los tres”.

En uno de los mensajes, ella le dice a Sosa “por favor, preguntale mañana al paraguayo si usó forro para ver si me tomo la pastilla o no”, a lo que el arquero le respondió: “Parece que sí, pero voy a chequear”.

La denunciante aseguró en los mensajes que no estaba consciente de lo que sucedió en ese cuarto. “Siento que me expuse de más y estoy angustiada. Me puse muy en pedo. Yo creo que usó forro, pero porfa avisame. Esto me pasó por pendeja irresponsable”, le respondió.

La denuncia contra los cuatro jugadores de Vélez

Vélez quedó en el foco de la polémica debido a que cuatro jugadores de su plantel profesional fueron denunciados por abuso sexual luego del partido disputó frente a Atlético Tucumán el sábado 02/03 que correspondió a la octava fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2024.

La joven periodista deportiva reveló que fue abusada sexualmente en una habitación del hotel Hilton del Abasto de dicha provincia.

Los jugadores señalados son Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abel Osorio y José Ignacio Florentín, según confirmó al portal Infobae Patricia Neme, abogada querellante del caso. El expediente por el delito de abuso sexual con acceso carnal es investigado Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual N° 1.

En la denuncia realizada por la periodista constan los nombres de los jugadores y se detalla que “el día sábado 02 de marzo a horas 22:00 cuando terminó el partido de Primera División entre ATLÉTICO DE TUCUMÁN Y VÉLEZ SARSFIELD, hizo contacto con un jugador de fútbol del club Vélez Sarsfield de nombre SEBASTIAN SOSA, el cual le mandó mensajes mediante la aplicación Instagram para invitarla hotel HILTON UBICADO EN CALLE PIEDRAS Y MIGUEL LILLO, a lo que ella aceptó, por lo que se constituyó a dicho hotel, llegando a horas 00:40 aprox. ya del día 03/03/2024”.

La denuncia continúa: “Subiendo directamente a la habitación 407, donde ya la estaba esperando el jugador SEBASTIAN SOSA, al ingresar a la habitación observa que también se encontraban los jugadores BRAIN CUFRE, ABIEL OSORIO Y JOSE IGNACIO FLORENTIN, con los cuales comenzó a compartió unas latas de cerveza, luego le ofrecieron fernet y después de tomar unos tragos comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas como adormecida. Fue entonces que sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente, a posterior siendo horas 05:30 aprox. cuando se sintió un poco mejor logró pedir un uber y se retiró a su domicilio”.

En el documento oficial se destaca además una comunicación judicial que establece: “De lo sucedido se procedió a entablar comunicación con la Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual Nro. 1, en la persona de su Secretario Dr. Javier Gonzalo, quien enterado de los pormenores de la presente denuncia dispuso que se le hagan los exámenes de rigor a la víctima, se secuestren las prendas de vestir que hizo entrega la víctima en esta división y que se realice las extracciones fílmicas de las cámaras de seguridad del hotel HILTON”.

Los antecedentes que involucraron a jugadores de Vélez

El hecho remite al episodio ocurrido el 3 de diciembre de 2020, en un asado organizado por Juan Martín Lucero, delantero de Vélez Sarsfield, en una casa en el country Camino Real que había alquilado, en la zona de Boulogne. Otros jugadores del plantel de Vélez estaban allí, Ricardo Centurión, Thiago Almada, Miguel Brizuela, acompañados de varias mujeres, así como el DT Juan José Delbene Acuña.

Tras el encuentro, una de las mujeres se presentó en una comisaría de la Policía Bonaerense para acusar a Brizuela y a Almada de violarla en un ataque grupal en la casa de Camino Real, una denuncia que fue ampliada con el patrocinio de la abogada Raquel Hermida Leyenda. Luego de permanecer varios meses prófugo, Delbene Acuña fue detenido en julio de 2021 por la PFA.