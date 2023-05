Terrorismo anti Putin, difícil contrapoder en Rusia

Anchal Vohra, columnista de Foreign Policy, escribió acerca de 'guerrilleros' en Rusia (en verdad, para la legislación estadounidense son terroristas, y ella lo sabe como ex corresponsal de Deutsche Welle en inglés para Siria y Líbano, hoy cronista freelance de Al Jazeera English, redactora de Foreign Policy y colaboradora del The Times, de Londres. No es una casualidad que ella se haya capacitado en HEFAT, o sea primeros auxilios en ambientes hostiles).