BCRA: Compras por apenas US$ 2 millones en el MULC

Un riesgo país por arriba de 800 puntos vuelve no refinanciable la deuda pública argentina. Eso es default o alguna forma de reprogramación... que también es default. Un riesgo país por arriba de 800 puntos vuelve no refinanciable la deuda pública argentina. Eso es default o alguna forma de reprogramación... que también es default.

Una acotación de Wise Capital: "El mercado sabe que el ritmo de adquisición de divisas por parte del BCRA ha disminuido notablemente en un momento del año en el que debería suceder lo contrario"...

SE QUEDARON SIN NAFTA. NO SABEN SI PODRÁN PASARLO A GAS



El día en que se trató la Ley Bases (27JUN) el Riesgo País de Argentina alcanzó 1445 puntos básicos. En la jornada posterior (28JUN), subió a 1456.



Al cierre de la semana, el equipo económico se vio obligado a anunciar… — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) July 1, 2024

Récord del dólar blue

Al Gobierno se le están acabando las excusas y, ante una nueva suba del dólar blue ($1.425) y con el riesgo país arriba de los 1.500 puntos (y los bonos argentinos que continúan cayendo), ahora apunta al mercado y a los " descreídos". Parece que la justificación oficial pasó de "no la ven" a cuestión de creencia...

image.png

Primero la culpa era de políticos y economistas que "no la ven". Luego, de los legisladores, ese "nido de ratas" como calificó Javier Milei al Congreso, que no le aprobaban sus leyes. Ahora, ya aprobada la Ley Ómnibus y paquete fiscal, es el mercado que "no la ve". Pero, además, parece que ya no es cuestión de 'ver' sino de 'creer'...

Intentando justificar la reacción negativa del mercado, obviamente sin un mea culpa, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró este martes (02/07): “Cuando anunciamos el déficit cero, para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos no creyeron, el dólar se terminó acomodando. Es probable que algunos que no creen entiendan que el valor del dólar tenga que estar por encima que lo que estaba el viernes o ayer. Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan o en nuestro camino”.

Lo cierto es que no se trata de un "grupo de personas" sino del mercado, que Javier Milei creía tener de 'aliado'.

"Nada tiene que ver el planteo que algunos hacen con nuestra posición y con lo que estamos haciendo. No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir adelante. Se está generando confusión en algo que no hay. El camino es firme", aseguró el vocero presidencial.

"El déficit cero está garantizado, el equilibrio de las cuentas públicas, la emisión cero y el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar y no nos vamos a correr de lo que anunció Caputo", sostuvo el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa.

Cabe recordar que Fausto Spotorno -economista que forma parte del equipo de asesores del presidente Javier Milei- fue crítico del anuncio realizado el pasado viernes por Luis Caputo y Santiago Bausili: “Como no hubo nada concreto, se produjo el malestar. Se le metió ruido al sector bancario. No estuvo bien manejado el tema" .

"Llamar a una conferencia de prensa para anunciar medidas destinadas solamente a los bancos fue un error. Era algo demasiado técnico. Se esperaba una definición sobre el cepo cambiario pero ahora parece que no hay ninguna modificación inminente", agregó.

También esbozó una mirada más profunda (y autocrítica, si se quiere) el diputado José Luis Espert: "los mercados nos han dado un llamado de atención".

“Al mercado no le gustó que no hubiera certeza de cuándo se termina el cepo. Pero le quiero decir al mercado que el cepo se va a terminar, ojalá suceda antes de fin de año. No voy a putear al mercado por dos semanas que juega en contra ”, reflexionó.

Pero para el Gobierno, en voz de Manuel Adorni, la culpa es del mercado. ¿Autocrítica? Jamás.

