novy chasov.webp Fotografía del distrito Novy, en Chasovoy Yar, al este del Kanal Seversky Donets - Donbass. La mayor parte de Chasov Yar se encuentra al oeste del Kanal.

La estrategia

El asesor de la dirección de la República Popular de Donetsk (RPD), Yan Gagin, señaló que la ruptura de la defensa ucraniana en Chasov Yar es un logro táctico importante para las tropas rusas.

En tanto, el ejército ruso inició una nueva operación cerca de Donetsk: grandes fuerzas previamente desplegadas en el vecino frente Avdeevsky lanzaron una ofensiva contra la ciudad de Toretsk (antes Dzerzhinsk) y sus numerosas aldeas satélite.

Al parecer, esta operación forma parte de un gran plan general: las fuerzas rusas quieren atravesar por un lado la ciudad de Chasov Yar, cerca de Bakhmut; y por el otro, Ocheretino, cerca de Avdeevka, para rodear Toretsk, lo que obligaría a las tropas ucranianas a abandonar esta vasta región de Donbass.

Un ataque directo a Toretsk desde el este debería obligar al mando de Ucrania (AFU) a transferir reservas a la ciudad, debilitando la defensa en los flancos de esta zona fortificada (el plan para capturar Avdiivka sucedió exactamente de esa manera en el invierno boreal).

En comparación con el asalto a Avdeevka, la nueva operación de las Fuerzas Armadas rusas tiene una escala mucho mayor pero también mayores riesgos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no han respondido a la amenaza y prefieren intentar tomar la iniciativa en otras direcciones, cerca de Jarkov y en los bosques de Kremen.

donetsk.png Ha comenzado una etapa definitiva de la batalla por Donetsk.

Viktor Orban

Compacto de Vladimir Putin:

Un alto el fuego con Ucrania es imposible antes de que comiencen las negociaciones, porque no confiamos en la respuesta de Kiev. Necesitamos lograr que tomen medidas que sean irreversibles y aceptables para nosotros. Parece poco probable poner fin al conflicto con la ayuda de mediadores: los mediadores no tienen autoridad para firmar documentos. La elite gobernante en Ucrania está ilegalmente en el poder; recurrir a la Rada Suprema tampoco tiene sentido, porque la mayoría allí está subordinada a esta elite. Apoyamos las palabras de Trump sobre su deseo de poner fin a la guerra, pero no conozco propuestas específicas. Estamos listos para comenzar la producción de misiles de corto y mediano alcance, y si se despliegan misiles estadounidenses en cualquier lugar, podemos responder de la misma manera. Las negociaciones sobre seguridad global deben esperar hasta las elecciones estadounidenses. Vi fragmentos de los debates de Biden y Trump, no me es indiferente lo que allí pasa, pero este es su asunto interno. Un alto el fuego con Ucrania es imposible antes de que comiencen las negociaciones, porque no confiamos en la respuesta de Kiev. Necesitamos lograr que tomen medidas que sean irreversibles y aceptables para nosotros. Parece poco probable poner fin al conflicto con la ayuda de mediadores: los mediadores no tienen autoridad para firmar documentos. La elite gobernante en Ucrania está ilegalmente en el poder; recurrir a la Rada Suprema tampoco tiene sentido, porque la mayoría allí está subordinada a esta elite. Apoyamos las palabras de Trump sobre su deseo de poner fin a la guerra, pero no conozco propuestas específicas. Estamos listos para comenzar la producción de misiles de corto y mediano alcance, y si se despliegan misiles estadounidenses en cualquier lugar, podemos responder de la misma manera. Las negociaciones sobre seguridad global deben esperar hasta las elecciones estadounidenses. Vi fragmentos de los debates de Biden y Trump, no me es indiferente lo que allí pasa, pero este es su asunto interno.

Lo dijo horas antes que llegue a Moscú el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, junto al ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjártó.

Ni Hungría ni Rusia anunciaron oficialmente la visita.

El 02/07, Viktor Orban visitó Kiev, capital de Ucrania, por primera vez desde el comienzo de la guerra. Él se reunió con el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, y le pidió considerar un alto el fuego e inicio de negociaciones de paz con Rusia.

Orban es uno de los pocos líderes occidentales que se ha reunido con Putin desde el inicio de la guerra, y ha defendido la cooperación entre la Unión Europea y Rusia.

orban putin 2.jpg Viktor Orban y Vladimir Putin.

"Ucrania nos mintió"

El Presidente de la Federación Rusa respondió a las preguntas de los periodistas después de la cumbre de la OCS (Organización de Cooperación de Shanghái).

Moscú ya detuvo las hostilidades a “petición persistente de los socios occidentales” (de Ucrania), recordó Putin. Entonces el ejército ruso, ubicado cerca de Kiev, acordó cesar el fuego. Sin embargo, Ucrania no respondió de la misma manera, enfatizó el Presidente.

“Luego nos dijeron que las autoridades ucranianas no pueden controlar todas sus fuerzas armadas. Porque allí supuestamente hay quienes no obedecen a las autoridades centrales”, señaló el líder ruso.

"Moscú retiró sus tropas de Kiev para crear las condiciones necesarias para concluir un acuerdo de paz. Y nuevamente me enfrenté al engaño; todos los acuerdos fueron tirados a la basura".

“Esto pasó más de una vez. Por lo tanto, simplemente no podemos seguir adelante y declarar un alto el fuego con la esperanza de que la otra parte dé algunos pasos positivos”.

Además, Ucrania puede aprovechar la pausa en el frente para fortalecer su capacidad de combate, evaluó Putin.

Lo mismo dicen de Rusia en Kiev: Vladimir Zelensky afirmó que un alto el fuego permitiría a Moscú acumular fuerzas y luego “avanzar sobre Ucrania”.

Putin habló en forma positiva de la experiencia de Turkiye como mediadora en 2022 en Estambul.

Donald Trump

Durante la sesión informativa, se preguntó a Putin si Rusia podría ponerse en contacto directamente con la Verjovna Rada (Legislativo, ya que el mandato de Zelensky expiró el 20/05) de Ucrania para negociar. Él respondió que era posible, pero que no tendría sentido:

“En el contexto de la usurpación del poder por parte de la elite gobernante, esto no tiene sentido, porque la mayoría de la Rada está subordinada a la llamada élite gobernante... [La cual] está ilegalmente en el poder y ni siquiera apela a la Tribunal Constitucional para que confirme sus poderes”.

Moscú se toma “muy en serio” las declaraciones del candidato presidencial estadounidense Donald Trump de que está dispuesto a poner fin al conflicto en Ucrania. Sin embargo, Rusia aún desconoce exactamente cómo va a hacer esto el político estadounidense, aclaró Putin.

"Pero no tengo ninguna duda de que lo dice con sinceridad", afirmó el Presidente.

“Nos envían señales [desde USA] de vez en cuando de que quieren retomar este diálogo con nosotros. Pero de repente desaparecen en alguna parte y empiezan a hablar de algunos temas abstractos que no están directamente relacionados con cuestiones de estabilidad estratégica. Repito una vez más: esperemos la formación de la nueva Administración y comprendamos cuáles son sus planes y preferencias”.

Trump ha afirmado repetidamente que conoce una manera de poner fin rápidamente al conflicto. Entre otras cosas, prometió poner fin a las hostilidades en 24 horas.

“Le diría a Zelensky que hay que llegar a un acuerdo. Le diría a Putin: si no está de acuerdo, le daremos [a Zelensky] más de lo que jamás haya recibido. Y ya está, la guerra terminará”, aseguró Trump. Muy endeble lo del Presidente de USA pero es cierto que tiene un canal de diálogo con Putin tal como ningún otro referente estadounidense puede ofrecer.

