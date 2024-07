Sigue la desconfianza con el Gobierno de Milei y el dólar blue tocó los $1430

En los mercados, el problema sigue siendo la paridad cambiaria, si refleja o no la realidad argentina. Luego, la deuda pública argentina -expresada en las Letras del Tesoro que pretende colocar la autoridad monetaria para 'limpiar' el balance del BCRA. El mercado no analiza las intenciones sino las realidades, que son aritméticas. Raro que 3 economistas al comando (Milei, Caputo y Bausili) no lo perciban.