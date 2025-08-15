urgente24
Donald Trump & Vladimir Putin: Viernes muy especial (Ucrania, OPEP, UE, BRICS, OTAN... )

Donald Trump y Vladimir Putin a solas en un esperado, postergado pero previsible encuentro donde Ucrania no es el único tema.

15 de agosto de 2025 - 17:05

EN VIVO

Donald Trump y Vladimir Putin se saludaron el viernes 15/08 en una base aérea en Alaska (USA) como viejos amigos; decir que el recibimiento fue cálido sería casi quedarse corto: se estrecharon la mano y se tocaron el brazo en una muestra de aparente afecto. En Ucrania y la OTAN no lo pueden creer pero para Urgente24 era previsible aunque postergado, necesario e inevitable. Trump ha promocionado durante mucho tiempo su amistad con el líder ruso y, aunque recientemente amenazó con consecuencias si Moscú no detenía los combates con Kiev, no ha cumplido con esas amenazas.

Rusia controla casi 114.500 km2 (44.600 millas cuadradas), el 19%, de Ucrania, incluyendo Crimea, y una gran parte del territorio en el este y sureste del país, según mapas de código abierto del campo de batalla. Ucrania no controla ningún territorio ruso reconocido internacionalmente. Rusia dice que Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson -que fueron reconocidas por Moscú como parte de Ucrania cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991- son ahora partes de Rusia. Ucrania ha declarado repetidamente que nunca reconocerá la ocupación rusa de su territorio. También es cierto que Ucrania se va quedando ya sin fuerzas militares suficientes y la UE acudió al conflicto creyendo que USA pagaría el conflicto.

ucrania
Reuters explic&oacute; c&oacute;mo es la Ucrania absorbida por Rusia.

Reuters explicó cómo es la Ucrania absorbida por Rusia.

Pero no sólo Ucrania es tema entre ellos. Sigamos el VIVO de Urgente24:

Compartiendo limousina: 'La Bestia' para 2

Donald Trump recibió a Vladimir Putin con calidez en Alaska, y sus asesores extendieron una alfombra roja sobre la pista de la Base Aérea Elmendorf para recibir al líder ruso. Incluso hubo un sobrevuelo de aviones militares estadounidenses.

Pero uno de los momentos más comentados de su saludo inicial fue la decisión de Trump de invitar a Putin a la limusina presidencial, conocida coloquialmente como “La Bestia”.

Es raro que un presidente estadounidense invite a otro líder extranjero a viajar en su caravana privada, y el viaje permitirá a Trump y Putin compartir un momento relativamente privado, lejos de los clics de las cámaras y las miradas atentas de muchos de sus asistentes.

limousina
Donald Trump y Vladimir Putin en la limousina 'La Bestia', en Alaska.

Donald Trump y Vladimir Putin en la limousina 'La Bestia', en Alaska.

