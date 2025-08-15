Donald Trump & Vladimir Putin: Viernes muy especial (Ucrania, OPEP, UE, BRICS, OTAN... )

Live Blog Post

Compartiendo limousina: 'La Bestia' para 2

Donald Trump recibió a Vladimir Putin con calidez en Alaska, y sus asesores extendieron una alfombra roja sobre la pista de la Base Aérea Elmendorf para recibir al líder ruso. Incluso hubo un sobrevuelo de aviones militares estadounidenses.

Pero uno de los momentos más comentados de su saludo inicial fue la decisión de Trump de invitar a Putin a la limusina presidencial, conocida coloquialmente como “La Bestia”.

Es raro que un presidente estadounidense invite a otro líder extranjero a viajar en su caravana privada, y el viaje permitirá a Trump y Putin compartir un momento relativamente privado, lejos de los clics de las cámaras y las miradas atentas de muchos de sus asistentes.