Revés para Milei: Oposición logró quorum y le ganó con 2/3: 159 a 67 y 5 abstenciones

Revés para Javier Milei / Martín Menem: hay mega sesión en Diputados.

Revés para Javier Milei / Martín Menem: hay mega sesión en Diputados. 

Revés para Javier Milei / Martín Menem: hay mega sesión en Diputados.&nbsp;

Revés para Javier Milei / Martín Menem: hay mega sesión en Diputados. 

Pese al intento de Javier Milei por hacer caer la sesión en Diputados, finalmente la oposición logró quorum y le ganó 159 a 67 y 5 abstenciones: 2/3.

6 de agosto de 2025 - 12:20

EN VIVO

Muchas especulaciones y porteo previo, pero finalmente la oposición logró quorum para sesionar en la Cámara de Diputados. Todo un revés para el Gobierno de Javier Milei, que pretendía que permanezca cerrado el recinto. Los dos temas principales de esta sesión son el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, tema vinculado al conflicto con el Hospital Garrahan.

Otro tema importante sería la votación sobre el veto a la emergencia en Bahía Blanca, que como no tiene dictamen necesitaba dos tercios de los votos para habilitar el debate. Finalmente, fue sacado del temario por la oposición por no tener garantizados los votos.

La sesión incluye los proyectos con media sanción impulsados por todos los gobernadores para que Nación reparta fondos a las provincias a través de ATN y la recaudación del impuesto a los combustibles. A diferencia de lo sucedido en el Senado, donde se aprobaron sobre tablas (requirieron dos tercios de los votos para ser habilitados), en la Cámara baja la oposición buscará aprobar el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles. La idea es aprobar un emplazamiento para la próxima semana, en la que emitirían dictamen a los efectos de llevarlo al recinto la semana siguiente.

Todo lo que ocurra en la sesión, que se prevé áspera y muy larga, te lo contamos en el VIVO de Urgente24:

Algunos apuntes de un proyecto rumbo al Senado donde obtendrá otro 2/3

El oficialismo totalmente noqueado: Comienzan a advertir a la Casa Rosada los riesgos de seguir escalando en la confrontación, entendiendo que los 2/3 no sólo alcanzan para rechazar vetos sino también para impulsar un eventual impeachment o juicio político al Presidente.

El médico tucumano Pablo Yedlin (UxP): “Hay mucha expectativa en el sistema sanitario argentino. Celebro que hayamos llegado a este momento sin haber perdido el quórum quiero agradecer a todos los bloques su presencia. (…) El Hospital Garrahan no es solo un hospital pediátrico, es la punta de la máxima complejidad que tiene esta especialidad en todo el país. Es la punta de la máxima complejidad del sector de salud de la Argentina, no solo del sector público sino muchas veces del sector privado.(...) A lo largo de su historia en la Argentina ha tenido muchos conflictos, no es la primera vez que el Hospital Garrahan tiene un conflicto, pero como tantas medias verdades que este Gobierno dice y vuelve a decir, no todos los conflictos son iguales, no todas las situaciones son iguales”.

También médico, Facundo Manes (DpS): “Gastar en salud no es gasto, es inversión. Apoyar a la Ley de protección cerebral o Alzheimer o nuestros hospitales pediátricos es un acto de humanidad y también una estrategia nacional. Una Nación que desatiende a los niños renuncia a su futuro. Una Nación que descuida la inversión en el conocimiento, compromete su destino. La salud cerebral no es un tema médico, es un tema social, económico, educativo y cultural. Afecta cómo aprendemos, trabajamos y envejecemos (...) todos los hospitales pediátricos de la Argentina son la primera lucha en al defensa del futuro. En ellos se lucha con humanidad ciencia y esperanza. Las mejoras en la salud de un país trascienden el crecimiento económico del país porque ya no es solo una cuestión médica. No se trata de gasto, se trata de una visión estratégica de desarrollo”.

Esteban Paulón: "Por el Garrahan y la pediatría. Aprobamos el proyecto de ley de Emergencia Pediatrica, la 'Ley #Garrahan'. Por la salud de nuestras infancias, por nuestros equipos de salud y por la salud argentina, siempre de este lado."

Itai Hagman: "¡Aprobamos en Diputados la Emergencia pediátrica para cuidar al Garrahan! Y que al Gobierno ni se le ocurra llorar que no hay plata: cuesta MENOS DE LA MITAD de lo que le regalaron a las agroexportadoras con la baja de retenciones."

Daniel Arroyo: "Con 159 votos a favor, aprobamos la ley de salud pediátrica. El #Garrahan es un hospital modelo que debe ser defendido por el conjunto de la sociedad."

Elisa Carrió: "No hay plata para los chicos de todo el país que tienen cancer y enfermedades, pero si hay muchas plata para pagar intereses usurarios en bonos de corto plazo. Eso se llama perversidad moral. Ningún humanista y ningún creyente debería, en conciencia tolerar esto."

No tiene nada que ver o quizá mucho que ver

Nicolás Massot, en un excelente discurso, explicó cómo el Estado emite las pérdidas que sufre en el mercado a futuro de cambios. Y el quebranto es mucho mayor que el dinero que precisa el Hospital Garrahan. Para sostener lo que dijo Massot, aquí va este tuit:

Embed

Resultado de la votación sobre el Garrahan

Significativo triunfo de la oposición a Javier Milei: 159 afirmativos, 67 negativos y 5 abstenciones.

Con 2/3 de los votos se acaba de aprobar en Diputados la Emergencia Sanitaria para financiar al Garrahan. Ese es el dato: 2/3.

garrahan

Y un mensaje desesperado:

Residencia Pediatria Garrahan desde @ResisGarrahan: Hoy más que nunca, ¡necesitamos que nos acompañen! Llevamos 78 días de medidas de emergencia con paro. 63 días desde que el Ministerio nos respondió con amenazas de despido. Y más de un año de reclamos sin respuestas. El conflicto, según el Gobierno, ya está resuelto. Este es el sueldo bruto de un R1 del Garrahan en junio 2025: $998.000. Esto implica una perdida del salario real del 54% desde diciembre 2023. La resolución 2109/2025 sigue vigente: cerraron las residencias y nos convirtieron en becarios. Como el @MinSalud_Ar no responde, exigimos al Congreso que apruebe la Ley de Emergencia Pediátrica, un nuevo reglamento de residencias y una recomposición salarial

Garrahan: Una propuesta de López Murphy

Embed

Y ya que estamos con López Murphy, notable cómo se apropió del color amarillo que dejó vacante el PRO. Es posible que López Murphy le devuelva coherencia a las ideas de la centroderecha argentina:

Embed
Ritondo en modo violeta: no importan las denominaciones de los partidos"

“Hay que dejar de lado quien encabeza, qué color nos ponemos, quienes son las figuritas o el nombre de las coaliciones: lo importante es ganar en la provincia de Buenos Aires y en el país” sostuvo Cristian Ritondo, jefe de la bancada de diputados nacionales del PRO.

El primero que entendió esto fue Mauricio Macri. En la reunión de Acasusso, previa al balotaje, cuando Juntos por el Cambio decidió apoyar a Milei, el ex presidente fue claro: no queremos ningún ministerio, queremos apoyar para que se produzca el cambio. El primero que entendió esto fue Mauricio Macri. En la reunión de Acasusso, previa al balotaje, cuando Juntos por el Cambio decidió apoyar a Milei, el ex presidente fue claro: no queremos ningún ministerio, queremos apoyar para que se produzca el cambio.

“Yo respeto mucho a María Eugenia Vidal pero no comparto para nada su opinión en contra de la alianza con La Libertad Avanza: los argentinos están esperando que las fuerzas del cambio se junten”

“Tengo respeto y cariño personal por la ex gobernadora, fui su funcionario. Pero, no comparto su decisión política”.

Consultado sobre si habría o no foto de Mauricio Macri con Karina Milei, contestó de manera lacónica: “no lo sé”.

Financiamiento Universitario: Quiénes votaron a favor y quiénes en contra

Publica Semanario Parlamentario:

"Gran parte del caudal de votos a favor lo aportaron las bancadas de la oposición: Unión por la Patria con 96, Encuentro Federal con 14, Democracia para Siempre con 11, la Coalición Cívica con 6 y el Frente de Izquierda con 5, Mario Barletta de Unidos; Roberto Mirabella de Defendamos Santa Fe, Osvaldo Llancafilo del movimiento Popular Neuquino; y el santacruceño Sergio Acevedo también votaron a favor del proyecto.

Respecto a los aliados del oficialismo, votaron afirmativamente 11 de los 14 integrantes del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, que también avaló con su voto; los 3 tucumanos del bloque Independencia que responden al gobernador Osvaldo Jaldo; los 3 salteños de Innovación Federal que responden a Gustavo Sáenz; 3 del Pro (Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González); Lourdes Arrieta de Transformación; y Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo.

Por otro lado, las cinco abstenciones fueron de la santafesina Germana Figueroa Casas, la chubutense Ana Clara Romero y la puntana Karina Bachey del Pro; el entrerriano Francisco Morchio de Encuentro Federal -alineado al gobernador Rogelio Frigerio-; y de Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos.

Respecto de los 18 ausentes, cinco fueron de Innovación Federal, los cuatros misioneros que responden a Hugo Passalacqua y el rionegrino Agustín Domingo; el chaqueño Gerardo Cipolini y los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri de la UCR; el correntino Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; el santafesino Gabriel Chumpitaz; Martín Arjol de Liga del Interior; Eduardo Falcone y Oscar Zago del MID; la sanjuanina Ángeles Moreno; Silvia Lospennato del Pro; Marcela Pagano del oficialismo; y dos integrantes de Unión por la Patria.

Quiénes rechazaron el proyecto de financiamiento universitario

Sin sorpresas, los 75 votos negativos al proyecto de financiamiento universitario y recomposición de los salarios docentes fueron 38 de La Libertad Avanza; 27 del Pro; 5 de Liga del Interior; la tucumana Paula Omodeo; la santafesina Verónica Razzini; el santacruceño José Luis Garrido; el fueguino Ricardo Garramuño; y la cordobesa María Cecilia Ibáñez del MID".

Brouwer de Koning (UCR-Córdoba) anticipa voto a favor

La diputada cordobesa de la UCR, Gabriela Brouwer de Koning, anticipó que votará a favor de la iniciativa. "Creemos que debemos actuar con medidas excepcionales y responsables y dar soluciones concretas para cuidar lo que verdaderamente importa, nuestros niños".

Live Blog Post

Diputados de UxP cruzaron a Juliana Santillán: "Por primera vez muestra las orejas"

El diputado Daniel Gollán, que fue apuntado por Santillán por su gestión como ministro de Salud, respondió: "si quieren dilatar, no va a pasar, cuando quiera la invito y discutimos sobre mi gestión":

La diputada Victoria Tolosa Paz también habló, por ser mencionada por la diputada libertaria: "Tomó la palabra después de más de 10 meses de silencio (...) viniendo de quien vienen los adjetivos calificativos, le decimos que si el Garrahan está de pie desde el año '87 es porque la democracia construyó un sistema de salud público que es orgullo nacional y que atiende a 355 mil chicos de la Argentina con un nivel de especialidad único y que no hubo ningún presidente, ni peronista, ni radical, ni macrista, que se atreviera a pasarle la motosierra a residentes médicos y a cientos de miles de vidas humanas que van a ese hospital".

"La diputada preopinante tiene que explicarle al Congreso que por 1era vez habla mostrando las orejas porque antes solo podía mostrar un tremendo audífono que le dictaba pésimos discursos".

Ley de emergencia pediátrica: "Una crisis que no existe", dice Santillán (LLA)

"Esta Ley pretende declarar la emergencia en salud pediátrica y en las residencias nacionales de salud, lo rechazamos por razones de forma y fondo, ya que carece de sustento técnico y promueve el gasto sin control (...) ya que busca legalizar privilegios sectoriales en nombre de una supuesta crisis que no existe. No estamos frente a un colapso sanitario del Garrahan", dice Juliana Santillán Juárez Brahim, diputada de LLA, desmintiendo lo que testimonian los trabajadores del nosocomio infantil.

"El kirchnerismo convirtió a la salud pública en una caja". "Emergencia fue lo que dejaron ustedes señores, emergencia es la emergencia kuka, ustedes son la emergencia".

"Hoy instalan una emergencia trucha y por supuesto vamos a votar en contra, no lo vamos a permitir".

Captura de pantalla 2025-08-06 190835
Comenzó el debate para declarar la emergencia en el Garrahan

Tras moción del PRO y LLA para alterar el orden del temario - que fue rechazado- comenzó el debate por el proyecto de Ley de emergencia pediátrica en el Garrahan.

El primer orador es Pablo Yedlin, diputado de UxP, que defiende la iniciativa.

Embed
El tuit de Javier Milei tras la media sanción al Financiamiento Universitario

Apenas Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, Javier Milei compartió un tuit de LLA que anticipa otro veto presidencial.

image

Pero Milei debería revisar los números: hay algunas palizas de las que no se vuelve:

educacion
Oposición acusa "maniobra dilatoria" del oficialismo, y hay fecha para dictamen sobre ATN

La Libertad Avanza pide cambiar el orden el temario consensuado en Labor Parlamentaria, pero parte de la oposición se niega y acusa al oficialismo de querer dilatar la sesión. Estaba previsto comenzar el debate sobre la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.

Fue votada la moción con resultado negativo. Luego se aprobó, con voto a mano alzada, una resolución por la cual se fija que el miércoles 13/08, a las 12 horas, la comisión de presupuesto deberá reunirse para emitir dictamen sobre el proyecto impulsado por los gobernadores. El mismo obtuvo media sanción en el Senado y apunta a repartir los fondos denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Sigue la sesión con lo pactado en labor parlamentaria.

Financiamiento Universitario: Los puntos principales de la ley

El proyecto, que ahora deberá tratarse en el Senado, tiene por objeto "garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina".

De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo tendrá que recomponer al 1ro. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC "en el período comprendido entre el 1ro. mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas". Y también actualizar esas partidas de forma bimestral, desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2025.

En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, el PEN deberá actualizarlos desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período.

"Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable. En el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente", agrega el articulado.

Además, exige que el PEN convoque "con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC".

Entre otros puntos, la iniciativa establece una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles; y una partida especial en el corriente año para regularizar los correspondientes ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar las becas tanto de ingresantes como posdoctorales.

También se contempla que la Auditoría General de la Nación "realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas si las hubiere, y el correspondiente plan de seguimiento y control".

Una de color: El apodo que Leiva le puso a Espert, e hizo sonreír a Martín Menem

En medio de la tensión por la votación, el diputado chaqueño Aldo Leiva tuvo que decir su voto en voz alta ya que el sistema no lo había registrado. Empezó con críticas a Milei y Martín Menem le cortó el micrófono, pidiéndole que solo diga el sentido de su voto. Como no lo hacía, pasó a otros diputados, y luego volvió a Leiva, que lanzó: "al diputado esperma no le dice nada".

Menem no pudo ocultar una sonrisa cuando escuchó el apodo.

Embed
Proyecto de Ley de Financiamiento universitario: Aprobado

Con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, se aprobó el proyecto de Ley de financiamiento universitario en general. Faltó sólo un voto para que fuera aprobado por dos tercios.

Se pasa a la votación en particular.

image

Se votaron los artículos del 1 al 4 que resultaron aprobados con 158 votos a favor 74 en contra y 2 abstenciones; el artículo 5 con 141 afirmativos, 83 negativos y 9 abstenciones; y del 6 al 9 con 158 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.

Financiamiento universitario: Diputados libertarios giran el debate a una embestida contra el kirchnerismo

Ahora Gabriel Bornoroni (LLA): "el populismo kirchnerista se acabó"

"No han dicho de dónde van a sacar los fondos. Por eso este bloque no va a acompañar. Lo que el Presidente Milei está haciendo es único".

Live Blog Post

Muy irónico Santurio (LLA) contra UxP y sus "soluciones mágicas"

Santiago Santurio (LLA) y una exposición cargada de ironía contra el kirchnerismo, criticando las "soluciones mágicas" que propone. Generó algunos gritos en el recinto.

"Nos dicen insensibles pero ellos dejaron un país reducido a la miseria".

Los libertarios celebran su discurso en X:

Embed

Ahora habla otra libertaria, Nadia Márquez, también centrándose en críticas al kirchnerismo. Ninguna novedad, y menos sobre el financiamiento universitario.

"Nos importa la educación de calidad, no la pedorrada que nos vienen ofreciendo".

"Queremos a decirle a los estudiantes universitarios que vamos a seguir peleando por ellos, para que tengan clases. Pero no vamos a tirar por la borda todo el esfuerzo que está haciendo el Gobierno y el pueblo argentino para no tener déficit, para no generar inflación".

Martín Menem vuelve a presidir la sesión

El titular de la Cámara de Diputados volvió a presidir la sesión, luego de que se hubiera retirado y quedara Julio Cobos a cargo.

Pichetto al cruce de Finocchiaro: "Me extraña de usted"

Miguel Pichetto pidió la palabra para responderle a Finocchiaro: "Me extraña porque fue ministro de Educación de un gobierno que mantuvo los recursos universitarios en términos racionales, y nunca fue necesario dar este debate acá dentro porque es un tema del Presupuesto. Este debate que el abre lo tenemos que discutir en el Presupuesto y definir las prioridades. Llevamos 2 años sin Ley de Presupuesto".

"No veo a la gente preocupada en los barrios populares o en los almacenes predicando sobre el orden fiscal, es importante, es un valor, pero vamos a ver cómo lo valora la sociedad en octubre cuando tenga que votar".

Luego tomó la palabra Pablo Carro (Córdoba, UxP): "voy a decir lo que no dijo usted: son olfas, ese es el partido preopinante", en referencia al PRO.

Live Blog Post

Alejandro Finocchiaro plantea que hay demasiadas facultades

El diputado del PRO, ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, lleva el debate sobre el financiamiento universitario a que existen muchas facultades ("si tomamos el corredor que va de Bs As a La Plata, hay una carrera de Derecho cada 15 kilómetros) y que las carreras duran muchos años. "Es despilfarrar los recursos públicos".

"Es un tema prioritario pero hay que ver cómo se financia". Primero, dice, hay que "generar riqueza", y a "eso apunta este Gobierno".

"Las que proponen son soluciones de ilusionistas de circo, es demagógico, y al final no se soluciona nada". Asegura, en línea con los libertarios, que esta ley es "para intentar generarle daño al Gobierno" en "año electoral".

Comparó al kirchnerismo con una "guerra" por los "efectos devastadores" que dejó en la Argentina.

finocchiaro diputados
Fernando Iglesias: "Voy a defender a Milei como defendí a De la Rúa"

Fernando Iglesias: "desde el bloque PRO vamos a bancar el cambio estructural de la Argentina y las 3 anclas del Presidente".

"Voy a defender a Milei igual que defendí a De la Rúa, y como defendí a Macri y voy a defender todos los intentos que haga la Argentina de salir del pantano en que nos hundió el peronismo".

Oscar Agost Carreño: "El Congreso debe decir basta a los trolls y a la miseria social"

El diputado nacional por Córdoba, Oscar Agost Carreño pidió "auditar las universidades" y auditar todos los organismos pertinentes para que el Ejecutivo deje de poner trabas sobre "los temas graves y prioridades".

"Si no hay plata para estos sectores, tampoco debería haber plata para viajar a Córdoba a un evento de derecha privado o nombrar a una novia de un tuitero libertario...", chicaneó.

"Defender la universidad pública es defender el futuro del país, por eso le pido a mis pares que votemos esto y no solo lo declamemos".

Finalmente, disparó: "El Congreso debe decir basta a la Argentina de los trolls, de los espías, de la miseria social, los negocios, la promoción de cripto estafas. Basta de esas cosas raras y defendamos lo importante y el futuro de la Argentina".

image
Cómo se logró el quorum en Diputados y quiénes apoyaron la convocatoria

En una jornada clave en la Cámara de Diputados, una amplia y heterogénea conformación de bloques logró el quórum necesario para dar inicio a la sesión. Contra los pronósticos iniciales, la participación de legisladores de distintos espacios opositores fue determinante para alcanzar los 129 presentes que exige el reglamento.

Unión por la Patria fue la fuerza que más bancas aportó, con 87 legisladores sentados en sus escaños. A ellos se sumaron 13 diputados de Encuentro Federal, 11 de Democracia para Siempre, 5 del Frente de Izquierda, 5 de la Coalición Cívica, 7 integrantes del radicalismo, 2 monobloquistas y un legislador santacruceño, lo que permitió alcanzar el número requerido al filo del mediodía.

Radicales, clave en el conteo final

El aporte de la Unión Cívica Radical, que se encuentra atravesando tensiones internas, fue clave para destrabar el inicio del debate. Entre los presentes se destacaron Martín Tetaz, Julio Cobos, Karina Banfi —quien llegó a las 11:58—, Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Gabriela Brouwer de Koning (de Córdoba) y Roberto Sánchez (de Tucumán).

Esta participación generó ruido en algunos sectores de la oposición más dura, que cuestionaron el respaldo indirecto a una sesión impulsada por sectores opositores al oficialismo nacional. Sin embargo, desde el radicalismo defendieron la decisión como un gesto institucional frente a los temas de agenda.

Monobloques y provinciales también dijeron presente

A la nómina se sumaron también figuras de bloques unipersonales como Lourdes Arrieta y el santafesino Mario Barletta, integrante del espacio Unidos. También se hizo presente Sergio Acevedo, diputado por Santa Cruz que responde al gobernador Claudio Vidal, lo que reforzó el perfil federal y diverso de la convocatoria.

WhatsApp Image 2025-08-06 at 12.52.06 PM
Julio Cobos cuestionó el equilibrio fiscal de Milei: "No se puede romper el equilibrio institucional"

El diputado nacional de la UCR, Julio Cobos, hizo un llamado al gobierno de Javier Milei y reflexionó: "No se puede tener equilibrio fiscal, rompiendo el equilibrio institucional".

En ese sentido, pidió tener "lógica en el desarrollo económico, y no solo lógica en materia de finanzas".

"Cuando uno administra, administra prioridades. El equilibrio fiscal es un medio, pero eso solo no alcanza para mejorar las condiciones del desarrollo económico", agregó.

Asimismo, aclaró que contrario a lo que trata de instalar el Gobierno "esta no es una agenda demagógica, sino una agenda para poner orden".

image
Maximiliano Ferraro disparó contra Milei y "el orden de la mentira": "¿Cómo llegamos hasta acá?"

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió un Estado que garantice "libertad de verdad ante las desigualdades estructurales de la sociedad".

"Creo que hay que denunciar y poner sobre la mesa lo que verdaderamente se persigue con el tema universidades, el ecosistema de ciencia y tecnología o el hospital Garrahan", advirtió.

Y siguió: "Estamos frente a un aspecto central del Gobierno de Javier Milei: el orden de la mentira en el ámbito político y en el ámbito comunicacional. Esto no persigue que la gente crea en esa mentira, sino que garantiza que la sociedad no crea en nada, que no crea en nada en las universidades o en el Garrahan, y cuando pasa eso en la sociedad, puede pasar cualquier cosa". "Cómo llegamos hasta acá", se preguntó.

"Estamos ante una crisis fabricada y deliberada", denunció.

image
Live Blog Post

El diputado nacional Juan Carlos Giordano ponderó a los manifestantes que se están pronunciando a las afueras del Congreso Nacional y aprovechó la oportunidad para criticar "las políticas anti obreras" del Gobierno y del ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Las universidades están en emergencia colosal. Los docentes tienen salario no de pobreza, sino de indigencia, entre 210 y 270 mil pesos. Es una barbaridad lo que gana un profesor universitario", lamentó.

Además de las universidades, el diputado pidió "a este gobierno siniestro" que "no pase la motosierra por la ciencia" y recordó el reciente éxito del streaming del CONICET. "Detrás de las sonrisas de ese streaming hay una gran desazón".

image
Live Blog Post

El diputado nacional Ricardo López Murphy insistió, al igual que otros legisladores, en que el gobierno de Javier Milei debe presentar el Presupuesto 2025 para que el poder Legislativo no administre "y hacer cuando se nos ocurra iniciativa de gastos", explicó.

"Basamos esta discusión en el Prepuesto 2023, una discusión totalmente disparatada", opinó.

Por último, dudó sobre "la flotación del dólar", mientras que en julio el BCRA perdió más de 500 mil millones de pesos. "Estamos en un clima de creciente irracionalidad, no se debe sumar el Congreso de la Nación a esa irracionalidad y nos organicemos de forma juiciosa para ordenar los problemas de nuestra patria".

image

En plena sesión, Lilia Lemoine tuitea contra Villarruel: ¿Y si le pagamos el Ozempic?

La diputada nacional Lilia Lemoine no deja de tuitear, ni siquiera mientras cumple sus labores como legisladora en el recinto de la Cámara baja. En ese sentido, y mientras se desarrolla la sesión de este miércoles 06/08 en donde se debaten temas sensibles para el gobierno de Javier Milei, la diputada libertaria tuvo un curioso y chicanero cruce con el tuitero y ex mileista, Carlos Maslatón.

"Renunciá, Victoria. Seguí tu proyecto político con Moreno. Presentate a elecciones y ganá por tu propio nombre, o no confiás en tu popularidad y la habilidad de tus asesores? No uses más el Senado y tu posición para perjudicar al gobierno y al Presidente. Demostrá honor", tuiteó Lemoine minutos antes de arrancar la sesión de hoy.

Horas más tarde, fue Carlos Maslatón quien contestó al mensaje de Lemoine: "Lilia, qué le ofrecen para renunciar? Vale mucho ese cargo. Lo mínimo son tres veces lo que le dan a Jaldo o Sáenz".

La respuesta de la libertaria fue inesperada: "¿Y si le pagamos el Ozempic?".

Para terminar el ida y vuelta, Maslatón le respondió: "Está muy bien la Vicepresidenta, no lo precisa".

image

Preside la sesión Julio Cobos

A más de dos horas de iniciada la sesión especial de este miércoles 06/08, hubo recambio y preside la sesión el diputado nacional Julio Cobos. En paralelo, exponen diputados de la Izquierda y del socialismo, quienes coinciden en que "sí hay plata" para los amigos de Javier Milei, Toto Caputo y el FMI, y no para los temas urgentes de la Argentina.

image
Live Blog Post

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (PRO), lamentó la falta de diálogo entre el Gobierno y las universidades respecto de los salarios docentes, pero aclaró que Milei recibió un país "con bombas" que iban a llevar a la Argentina "a una hiperinflación".

"Los salarios docentes siempre fueron bajos y no es culpa de este gobierno, esta situación viene de años y años", dijo.

Y agregó: "El dictamen de minoría que estamos presentando es para que se sienten a dialogar. El equilibrio fiscal no puede estar basado en desfinanciar a la gente... Le están bajando los sueldos a los docentes universitarios y es algo que cualquiera lo puede ver. Hoy los salarios están por debajo de la inflación".

De todos modos, aclaró que hay sectores de la oposición "que se aprovechan" y se agrupan en un sector mal llamado "la coalición del déficit".

"En el medio de esta trampa estamos los que queremos ser responsables y reconocemos un problema", sentenció. "Por eso estamos planteando que se sienten a hablar, porque sino hay una trampa social y una trampa institucional".

image
Martín Tetaz pidió que se presente y discuta el Presupuesto para no tener "discusiones irracionales" en el Congreso

El diputado nacional de la UCR, Martín Tetaz, pidió que el Ejecutivo presente el proyecto de Presupuesto en el Congreso, aclarando que van a acompañar un presupuesto equilibrado, compromiso que ya dejaron claro "desde el día uno", pero el gobierno de Javier Milei "prefirió gobernar con el Presupuesto de Sergio Massa", disparó.

"El Presupuesto vigente es el del 2023... ese establece un piso presupuestario para la educación, es decir, lo dice el mismo presupuesto. El artículo ante penúltimo establece un piso de 1.33% para el presupuesto de educación", detalló. En ese sentido, dijo que es "totalmente falso" que se esté queriendo generar un gasto nuevo.

image
El oficialismo asegura que el único objetivo de la oposición es "erosionar el equilibrio fiscal"

Carlos Zapata, diputado de del oficialismo, anunció que rechaza el proyecto y anticipó sus objeciones por el impacto fiscal que tendría su aprobación.

"Quieren eliminar y erosionar el equilibrio fiscal", disparó en contra de la oposición. Y aseguró que en las universidades públicas de Salta, persiguen a las personas "por pensar diferente", y ejemplificó que a él, por ser legislador de La Libertad Avanza, le han prohibido la entrada a entidades educativas en las que sigue existiendo "el adoctrinamiento universitario".

Por último, fiel a su estilo provocador y filoso, catalogó al gobierno anterior y a la oposición (Unión por la Patria) como "un movimiento de mierda".

image
Financiamiento universitario: "El Gobierno no quiere reconocer que la universidad es una institución amada por los argentinos"

Arranca la sesión y el debate por el financiamiento universitario; y en ese sentido, solicitaron que diversos decanos y representantes de algunas universidades públicas puedan ingresar al recinto para seguir "de cerca" el tratamiento del proyecto.

El proyecto incluye, entre otras cosas, la recomposición presupuestaria para las universidades y el tratamiento de paritarias para los trabajadores.

"La universidad es un emblema del Estado presente. Y hoy nos convocamos en su auxilio para que se cumpla con su financiamiento, algo que este Gobierno ha incumplido", dijo la diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria).

"La universidad pública forma parte de una conquista social vinculada con el principio de la movilidad social ascendente... La gratuidad universitaria consagrada como parte de la cultura política y derechos sociales que gestó el peronismo", agregó Hugo Yasky, diputado de UxP.

Por otro lado, aseguró que los docentes universitarios perdieron el 31% de sus ingresos desde que asumió el presidente Javier Milei. "Es un verdadero desastre y se refleja en el éxodo... estamos perdiendo los mejores cuadros y eso tiene que ver con el desastre salarial", sentenció.

image
Fentanilo contaminado: Presentaron un proyecto para que se siga investigando al laboratorio y sus socios

La diputada nacional Silvana Guidici (PRO), se pronunció sobre los 68 muertos por el fentanilo contaminado: "68 muertos y todavía no hay ni una persona imputada, ni mucho menos presa".

Sobre el proyecto, se pidió profundizar la investigación sobre las posibles conexiones entre los propietarios de los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. con funcionarios del gobierno anterior.

El pedido de informes fue firmado por los diputados Silvana Giudici, MaríanSotolano, María Eugenia Vidal, Javier Sánchez Wrba, Gerardo Milman, Emmanuel Bianchetti, Patricia Vásquez, Karina Ethel Bachey, Nancy Ballejos, Sergio Eduardo Capozzi, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Aníbal Tortoriello, Alejandro Finocchiaro, María Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Damián Arabia, Germana Figueroa Casas y José Núñez y registrado con el numero 4183-D-2025, exige información precisa sobre las contrataciones realizadas en el año 2020 entre el Ministerio de Salud de la Nación y el empresario García Furfaro, uno de los principales involucrados en la trama vinculada al fentanilo contaminado.

image
"Daniel Gollán instiga a cometer un golpe de Estado"

El diputado nacional Santiago Pauli (LLA), pidió investigar al diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Gollán, por sus dichos en la comisión que preside, donde sugirió que hay que "organizarse" para que finalice el gobierno de Javier Milei.

"Esta Cámara se tiene que expedir sobre esto, no vale todo. LLamó a la organización para que un Gobierno se vaya antes de tiempo. No se nos puede perseguir por los dichos, pero de ninguna manera podemos escondernos detrás de los fueros a instigar a que un gobierno democrático se vaya antes de tiempo", denunció.

image

Piden declarar persona no grata al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

Embed
Guerra Israel-Palestina se mete -una vez más- en la sesión

El diputado nacional de la Izquierda, Christian Castillo, arremetió contra el presidente Javier Milei y su "complicidad" con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En ese sentido, rechazó que la idea del Gobierno respecto a la posible invitación de Netanyahu a la Argentina.

"Miles de palestinos se abalanzan sobre ollas para poder alimentarse, y en el colmo de la perversidad, cuando van a buscar comida, los fusilan... quien no se conmueva con lo que está sucediendo en Gaza, se está poniendo en contra de un principio básico de la humanidad", sentenció.

image
Un minuto de silencio en homenaje a Locomotora Oliveras

La sesión comenzó con un minuto de silencio en homenaje a Alejandra 'Locomotora' Oliveras, que falleció el pasado 28 de julio.

La chicana de Paulón: "Karina conducción"

Como suele hacer en cada sesión, el diputado socialista Esteban Paulón llama la atención por sus apariciones: hoy, con un cartel que dice "Karina conducción", con una foto de Mauricio Macri en modo pastelero. Hace alusión, irónica, al acuerdo LLA/PRO.

Embed
Juliano contra el oficialismo: "Van a hacer malabares en las bancas”

El presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, apuntó contra la estrategia del oficialismo y sostuvo que el Gobierno busca dilatar el tratamiento de los proyectos. “Cada vez que vos ponés la palabra cripto en un pedido de sesión, se le sale la cadena. El Gobierno se desespera”, afirmó en la previa de la sesión.

Según advirtió, el oficialismo podría recurrir a maniobras para entorpecer el desarrollo del debate: “Van a usar todos los mecanismos que ya hemos visto a lo largo de este último tiempo, desde dilaciones, espectáculos. No sé qué van a hacer. Van a hacer malabares en las bancas”.

Será una sesión muy larga: Prevén 12 horas de debate

Durante el informe de la labor parlamentaria, la diputada Carla Carrizo (UCR) detalló la hoja de ruta acordada para la sesión. Según explicó, el orden del temario no fue modificado y el debate se abrirá con la media sanción al financiamiento universitario, seguido por el emplazamiento referido a la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la media sanción al Hospital Garrahan y un nuevo emplazamiento vinculado al precio de los combustibles.

Prevén que el debate se extienda por unas 12 o 13 horas.

Además, se destinarán bloques de 30 minutos para que las distintas bancadas puedan expresarse en relación con los emplazamientos que llegan del Senado —ATN y combustibles— y los que provienen de la Cámara baja, como los proyectos sobre Alzheimer, Ciencia y Técnica y la comisión $Libra.

Retiran del temario la emergencia en Bahía Blanca

Iba a tratarse el veto a la emergencia en Bahía Blanca, que la oposición intentaba rechazar este miércoles. Pero ante las dudas por no contar con los 2/3 para el rechazo, la oposición decidió retirar el texto del temario.

Triunfo de la oposición: Hay quorum en Diputados

Se necesitaban 129 diputados presentes para lograr el quorum, lo cual fue conseguido y superado: 134 presentes.

image

