Revés para Milei: Oposición logró quorum y le ganó con 2/3: 159 a 67 y 5 abstenciones

Algunos apuntes de un proyecto rumbo al Senado donde obtendrá otro 2/3

El oficialismo totalmente noqueado: Comienzan a advertir a la Casa Rosada los riesgos de seguir escalando en la confrontación, entendiendo que los 2/3 no sólo alcanzan para rechazar vetos sino también para impulsar un eventual impeachment o juicio político al Presidente.

El médico tucumano Pablo Yedlin (UxP): “Hay mucha expectativa en el sistema sanitario argentino. Celebro que hayamos llegado a este momento sin haber perdido el quórum quiero agradecer a todos los bloques su presencia. (…) El Hospital Garrahan no es solo un hospital pediátrico, es la punta de la máxima complejidad que tiene esta especialidad en todo el país. Es la punta de la máxima complejidad del sector de salud de la Argentina, no solo del sector público sino muchas veces del sector privado.(...) A lo largo de su historia en la Argentina ha tenido muchos conflictos, no es la primera vez que el Hospital Garrahan tiene un conflicto, pero como tantas medias verdades que este Gobierno dice y vuelve a decir, no todos los conflictos son iguales, no todas las situaciones son iguales”.

También médico, Facundo Manes (DpS): “Gastar en salud no es gasto, es inversión. Apoyar a la Ley de protección cerebral o Alzheimer o nuestros hospitales pediátricos es un acto de humanidad y también una estrategia nacional. Una Nación que desatiende a los niños renuncia a su futuro. Una Nación que descuida la inversión en el conocimiento, compromete su destino. La salud cerebral no es un tema médico, es un tema social, económico, educativo y cultural. Afecta cómo aprendemos, trabajamos y envejecemos (...) todos los hospitales pediátricos de la Argentina son la primera lucha en al defensa del futuro. En ellos se lucha con humanidad ciencia y esperanza. Las mejoras en la salud de un país trascienden el crecimiento económico del país porque ya no es solo una cuestión médica. No se trata de gasto, se trata de una visión estratégica de desarrollo”.

Esteban Paulón: "Por el Garrahan y la pediatría. Aprobamos el proyecto de ley de Emergencia Pediatrica, la 'Ley #Garrahan'. Por la salud de nuestras infancias, por nuestros equipos de salud y por la salud argentina, siempre de este lado."

Itai Hagman: "¡Aprobamos en Diputados la Emergencia pediátrica para cuidar al Garrahan! Y que al Gobierno ni se le ocurra llorar que no hay plata: cuesta MENOS DE LA MITAD de lo que le regalaron a las agroexportadoras con la baja de retenciones."

Daniel Arroyo: "Con 159 votos a favor, aprobamos la ley de salud pediátrica. El #Garrahan es un hospital modelo que debe ser defendido por el conjunto de la sociedad."

Elisa Carrió: "No hay plata para los chicos de todo el país que tienen cancer y enfermedades, pero si hay muchas plata para pagar intereses usurarios en bonos de corto plazo. Eso se llama perversidad moral. Ningún humanista y ningún creyente debería, en conciencia tolerar esto."