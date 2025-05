en vivo CONFLICTOS CULTURALES, POLÍTICOS Y BÉLICOS Mundo en guerra: Conservas vs. Progres por Papa; LLA vs. PRO por Ficha Limpia e India vs. Pakistán

Este miércoles 07/05 comienza el Cónclave para elegir al nuevo Papa. Foto archivo: NA. Este miércoles 07/05 comienza el Cónclave para elegir al nuevo Papa. Foto archivo: NA.

La Iglesia Católica elige Papa (conservadores vs. progresistas). En la Argentina, PRO vs LLA por la 'medalla' de Ficha Limpia. Guerra de India vs.Pakistán.