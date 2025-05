Miércoles 21/05: Llega la hora de la verdad para el PRO ¿Unidad o fractura?

La diputada nacional María Eugenia Vidal dice que el PRO no está acabado. Y que si La Libertad Avanza agrede a algunos de sus referentes (Mauricio Macri) no puede existir una alianza. Error grave: Milei jamás propuso una alianza con el PRO, eso siempre fue idea de Macri. Milei exigió que el PRO le reconociera el liderazgo de la derecha argentina, tal como hizo Patricia Bullrich. Milei siempre planteó el ingreso a LLA como condición de armonía. Ese desencuentro fue decisivo en Ciudad de Buenos Aires. Quizás Vidal le debería solicitar a Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO, más precisiones. ¿Qué dirá Silvia Lospennato, reciente damnificada de las diferencias PRO / LLA? Lo cierto es que ahora el PRO debe demostrar si está unido o ya se rompió, y de qué lado está: si es oficialismo u oposición. La cuestión previsional será clave en las próximas horas: miércoles 21/05. Hay que abordar la continuidad de la moratoria previsional, que venció en marzo. ¿Los de Vidal se sentarán para el quorum o hay gente del PRO que no se sentará? Si hubiese quorum, ¿todo el PRO irá por el rechazo de la continuidad de la moratoriay en favor de un sistema de aporte proporcional que tiene como haber base la Prestación Básica Universal para los Adultos Mayores (PUAM) + un ingreso proporcional a la cantidad de años aportados al sistema por parte del trabajador? ¿Hay consenso en el PRO al respecto? Tiempo de descuento. Comencemos el VIVO del martes 20/05: