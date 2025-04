Guillermo Francos primer interpelado en 30 años: 'Todo por los Milei'

Guillermo Francos en defensa de los Milei

Ausente con aviso, el ministro de Economía Luis Caputo no asistirá al Congreso y tiene actividades en agenda como excusa, aunque los tiempos le permitirán estar en el Congreso a la hora de la interpelación (14). Quien no asistirá tampoco es el titular de la Comisión Nacional de Valores Roberto Silva, ya que en el Gobierno consideran que no se trata de un ministro y por lo tanto no puede ser citado por el legislativo bajo la modalidad de interpelación. El mismo razonamiento aplicaría a otros funcionarios como la secretaria de la presidencia, Karina Milei, que la oposición tiene en la mira y apunta como una de las participantes en la difusión de la criptomoneda del escándalo.