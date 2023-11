Ciudadanía Italiana: ¿Cómo obtenerla mediante un juicio?

image.png Podés obtener la ciudadanía italiana si tenés un ancestro italiano que vino a Argentina.

Además, se debe tener en cuenta que una mujer italiana o hija de un hombre italiano, solo transmite la nacionalidad a sus hijos nacidos después del 1/1/1948, cuando entró en vigencia la Constitución Republicana. Es en este punto donde aparece la segunda opción: la vía legal.

Cómo sacar la ciudadanía italiana por vía judicial

Cuando los argentinos tienen un ancestro italiano que nació antes de 1948, tienen la alternativa judicial para obtener la ciudadanía. En este caso, se tiene que contratar un abogado italiano y enviarle la carpeta con la documentación que compruebe el vínculo.

Los documentos a presentar son: el acta de nacimiento y matrimonio del ancestro italiano, las partidas de nacimiento y de matrimonio de sus descendientes, que dejen dejen en claro la línea sucesoria.

Pero también hay que demostrar que el italiano que vino, no se nacionalizó argentino. Eso se hace pidiendo el certificado de No naturalización en la Cámara Nacional Electoral. En consecuencia, si tu ancestro se nacionalizó argentino, hay que demostrar que sus hijos nacieron antes de que él se nacionalizara, porque si sus hijos nacieron antes de la nacionalización, son europeos para la ley. En cambio, si se nacionalizó antes de formar una familia, no hay posibilidad de obtener la ciudadanía italiana.

Una vez sorteado los obstáculos, toda la documentación debe ser traducida al italiano por un traductor certificado, apostillada por las autoridades argentinas, y validada en el Consulado italiano.

Finalmente, cuando tenés todos estos papeles, armas la carpeta y se la mandas al abogado, en Italia, quien presentará una demanda ante la Justicia italiana para que tengas la ciudadanía. Los precios varían según el estudio jurídico elegido, y los plazos de trámite rondan los 18 meses.

