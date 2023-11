Envuelta en otra polémica, Diana Mondino aclara: "Falso"

"Filosóficamente como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", respondió durante una entrevista con LN+.