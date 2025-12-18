Lo peor ocurrió a las 13.30 del martes 816/12) en la ruta 13, a la altura del paraje San Lorenzo, entre Sumampa y Villa Ojo de Agua, en el departamento Quebrachos. El productor agropecuario cordobés Rubén Ruatta murió al descompensarse en una ruta de Santiago del Estero.
EN EL CAMINO
Amarga Navidad: Murió cuando lleva cajas de regalos a los trabajadores del campo
El productor agropecuario cordobés Rubén Ruatta murió al descompensarse en una ruta de Santiago del Estero. Llevaba cajas y regalos de Navidad a sus empleados.
Testimonios
Uno de sus acompañantes, Néstor Carlos Combo (69), ratificó la versión a la Policía. Este hombre, que viajaba en la parte trasera de la doble cabina, resultó con algunos golpes menores.
Creen es que la víctima se infartó y murió antes del impacto. Al llegar los bomberos, tuvieron que trabajar entre los hierros retorcidos para retirar su cuerpo.
"Se cruzó de carril, le grité y no me respondió ni atinó a reaccionar", comentó Combo.
Lesiones leves
El otro productor que viajaba como acompañante en el asiento delantero del vehículo, Luis Alberto Beltramo (72), sufrió lesiones leves y fue atendido en un hospital de la zona.
Ruatta era un querido trabajador del campo junto a su esposa, Rosana Contigiani (57). Tenía dos hijos: Natalí (28) y Leonel (24).
Hija periodista, Natalí (su recuerdo)
Allí contó que en aquella época no había celulares y cuando tenían que llamarlo a almorzar lo hacían de una singular manera.
"Usábamos un espejo. Era un espejo redondo, con un marco de madera, que yo llevaba en las manos mientras cruzábamos el patio y caminábamos con mi mamá hasta el camino. La primera tarea era ubicar en qué potrero estaba el tractor, y, cuando lo encontrábamos, casi siempre se veía chiquito, a lo lejos…", señaló.
Y agregó:
"No era una tilde que se pintaba de azul, ni un 'ok' lo que queríamos ver, era algo que a la niña con el espejo entre las manos llenaba de alegría: mi papá se sacaba la gorra de la cabeza y la sacudía en el aire con energía durante varios segundos. Había recibido nuestra llamada: ya sabía que la comida estaba lista y vendría a casa a comer", completó.
Las redes lo despidieron describe el medio Clarín
Hubo mensajes de despedida de quienes conocían a Rubén:
- "Descansá en paz. Gran persona. Tuvimos el placer de ser sus empleados, maravillosa familia, que Dios le dé el consuelo que necesitan. Hoy seguramente allá arriba debe estar con su papá, dando fuerza a su mamá, sus hijos y mujer", escribió Sonia Mugas en Facebook.
- "Una gran pérdida, excelente persona, buen padre de familia y buen patrón. Lamento mucho tu partida amigo Rubén. QEPD", escribió Juan Antonio Zeman en Instagram.
