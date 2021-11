Hombre recibe la primera prótesis de ojo impreso en 3D: ¿Cómo es?

Con la impresión 3D, una vez que se ha realizado un escaneo, la prótesis se puede imprimir en dos horas y media. Luego se envía a un ocularista para terminar, pulir y ajustar. Todo el proceso toma solo de dos a tres semanas.

Steve Verze, el paciente británico, es un ingeniero de unos 40 años.

image.png Steve Verze, el paciente británico que recibió la prótesis de ojo.

“Necesito un ojo protésico desde que tenía 20 años y siempre me sentí cohibido al respecto”, dijo Steve.

Cuando salgo de casa, a menudo me miro al espejo por segunda vez y no me ha gustado lo que he visto. Este nuevo ojo se ve fantástico y, al estar basado en la tecnología de impresión digital 3D, será cada vez mejor Cuando salgo de casa, a menudo me miro al espejo por segunda vez y no me ha gustado lo que he visto. Este nuevo ojo se ve fantástico y, al estar basado en la tecnología de impresión digital 3D, será cada vez mejor

“Esperamos que el próximo ensayo clínico nos proporcione pruebas sólidas sobre el valor de esta nueva tecnología, que demuestre la diferencia que supone para los pacientes. Claramente tiene el potencial de reducir las listas de espera”, dijo Mandeep Sagoo, oftalmólogo del Hospital Moorfields Eye.