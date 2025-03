The Last Of Us 2: Se estrena el 13 de abril en HBO Max y ya es considerada la obra maestra del 2025

La tensión en la relación entre Ellie y Joel se insinúa en el tráiler, con Ellie recordándole la promesa que le hizo en el final de la primera temporada: que su inmunidad no podría haber resultado en una cura.

image.png La decisión de Joel tendrá consecuencias.

"Este es el corazón palpitante de esta temporada", reveló Mazin. "Así es como terminó la primera temporada, y esa es un poco la tragedia: que Joel finalmente encontró a alguien que le permitió vivir plenamente de nuevo, ser un padre. Pero es solo a costa de contarle esta mentira brutal que sabe que tiene que decirle. Porque si le dice la verdad, ella se irá. Pero esa mentira no se mantendrá. Es imposible sostenerla. La pregunta es cuándo, por qué y cómo se romperá."

No será tan larga, pero será de calidad

La segunda temporada de The Last of Us contará con solo siete episodios, pero según Mazin, está sucediendo tanto que ni siquiera se ha insinuado en los avances. Tras el éxito arrollador de la primera temporada, que se convirtió en el debut más visto de HBO con un promedio de casi 32 millones de espectadores por episodio, las expectativas están por las nubes.

Con una batalla épica en un fuerte de nieve contra los Infectados a lo largo de los muros de Jackson que recuerda a algunas batallas en Game of Thrones, Mazin y su equipo están decididos a elevar el listón. "Nuestra filosofía sobre la acción es: ¿cuál es el punto? ¿De qué se trata esto, qué cambia y qué significa para nuestra gente avanzando?".

image.png

La segunda temporada de The Last of Us llegará pronto a las pantallas, prometiendo ser más intensa, emocionante y desgarradora que su predecesora. Prepárate para una experiencia que, como "El Imperio Contraataca", pondrá a prueba a tus personajes favoritos como nunca antes.

-----------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Netflix estrena la imperdible miniserie que tenés que maratonear este finde

Apple TV+ estrenó la miniserie que arrasa en la crítica con 10 episodios

La miniserie de Prime Video que te va a volar la cabeza con 8 episodios

La miniserie cómica de Prime Video que no vas a poder dejar de ver