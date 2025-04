Pedro Pascal: Adiós brutal del actor en The Last Of Us 2 impacta a fanáticos en HBO

¿Y qué opina el guionista al respecto?

Mazin también es consciente de que los espectadores compararán la muerte de Joel con otros momentos impactantes de la cultura pop, como la infame escena de la "Boda Roja" en Game of Thrones. "Creo que estamos acostumbrados a que los programas de televisión lastimen a las personas que amamos", comentó recientemente a Esquire.

El propio Pedro Pascal reveló que sabía sobre el destino de su personaje desde que aceptó el trabajo. "No es que me dijeran: 'Oye, te matamos al principio de la segunda temporada', pero siempre hubo un entendimiento de que se mantendría fiel al material original", recordó el actor.

Con HBO ya confirmando una tercera temporada de The Last Of Us, queda claro que esta muerte no solo marca un punto de inflexión para la narrativa, sino que establece el tono para lo que promete ser una temporada llena de emociones intensas y giros inesperados.

La visión de Druckmann: Un riesgo narrativo calculado

En el mundo de los videojuegos, Neil Druckmann (creador de The Last Of Us) justificó la controvertida muerte de Joel como un elemento narrativo esencial para explorar las consecuencias de las acciones del primer juego. Según el creativo, esta decisión buscaba desafiar las expectativas de los jugadores y sumergirlos en un ciclo de venganza y trauma que cuestionara la moralidad de todos los personajes involucrados.

"Queríamos que los jugadores sintieran el mismo dolor y rabia que siente Ellie, para luego cuestionar esas emociones a lo largo de la experiencia", explicó Druckmann en varias entrevistas tras el lanzamiento.

A diferencia del primer juego, que fue universalmente aclamado por su narrativa centrada en la relación padre-hija entre Joel y Ellie, la secuela generó una fuerte polarización en la comunidad gamer. Mientras muchos críticos alabaron la audacia narrativa y la profundidad emocional de The Last of Us Part II, una vocal parte de los fanáticos rechazó el destino de Joel y la posterior obligación de jugar como su asesina.

Esta controversia, sin embargo, no impidió que el juego batiera récords de ventas y ganara numerosos premios, consolidando a la franquicia como una de las más influyentes en explorar las complejidades morales de la supervivencia y las relaciones humanas en un mundo devastado.

