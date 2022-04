Embajada de Rusia en Argentina niega los crímenes de guerra

Por ende, Rusia ha estado constantemente negando todo tipo de acusaciones de occidente. Este comunicado es un reflejo de ello. La embajada rusa en Argentina comentó que preparó comunicaciones con su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en Ucrania para luego enviarla a los medios nacionales. "Sin embargo, los periódicos y los portales digitales, a los que remitimos dicho material, rechazaron su publicación. Teniendo en cuenta la importancia excepcional del mencionado tema quisiera llamar la atención de las autoridades y el público de la República Argentina.”

Últimamente las provocaciones de un tipo cualitativamente nuevo se han convertido en el arma principal de la campaña de información desatada contra Rusia. Se trata de simulacros organizados por varios países occidentales e implementados por ultranacionalistas ucranianos, que buscan acusar y crímenes de lesa humanidad.

Bucha

En primer lugar, se mencionó el ejemplo de la ciudad ucraniana de Bucha, donde se encontraron decenas de cuerpos de civiles mutilados, torturados y asesinados. El 02/04/2022 aparecieron noticias y videos que mostraban calles cubiertas con los cuerpos de hombres vestidos de civil. Según las primeras estimaciones se encontraron al menos 280 cuerpos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, alegó que fue una "masacre deliberada''."Los rusos tienen como objetivo eliminar a tantos ucranianos como puedan. Debemos detenerlos y echarlos. Exijo nuevas y devastadoras sanciones del G7 ahora”, escribió Kuleba en Twitter.

Los principales políticos occidentales se apresuraron a respaldar y amplificar las afirmaciones de Kiev, y el jefe de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, calificó el incidente como "una brutalidad contra los civiles que no hemos visto en Europa durante décadas".

Sin embargo, el comunicado del embajador niega completamente estas acusaciones, diciendo que estas se hicieron sin ninguna investigación previa, siguiendo las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov ante la ONU.

La presentación de los eventos por parte de los medios occidentales hace caso omiso de hechos evidentes. Hasta el 30 de marzo, mientras Bucha estaba bajo el control de los militares rusos, y después de su retirada, hasta el 3 de abril, las personas que vivían allí circulaban libremente por las calles y utilizaban comunicación celular.

Las salidas de la ciudad permanecían abiertas. Incluso el alcalde de Bucha, en su mensaje de video fechado el 31 de marzo, informó que el ejército ruso había abandonado la ciudad, pero no dijo ni una palabra sobre cualquier fusilamiento de civiles.

bucha66.png Imágenes de Bucha publicadas en Telegram.

También le pego al The New York Times, diciendo que las imágenes que este medio público eran provenientes de una empresa estadounidense contratista del Departamento de Defensa de USA, Maxar, y que además, estas imágenes, que supuestamente confirmaban la presencia de civiles muertos en las calles de Bucha estaban fechadas del 11 al 19 de marzo de este año, cuando la publicación internacional de la supuesta masacre fue el 3 de abril, por ende, los cuerpos no se habrían conservado en la forma en que aparecieron en las fotografías de los medios occidentales.

También siguió con la ONU: luego de que Rusia haya solicitado al Consejo de Seguridad la oportunidad de presentar pruebas y exponer “las mentiras de Kiev”, la ONU lo rechazó 2 veces. Acto seguido, USA llamó a una sesión de emergencia de la Asamblea General donde, “junto a sus aliados, plantearon sin ningún tipo de debate serio la cuestión de la suspensión de la membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.”

Los autores de esta iniciativa antirrusa no se avergonzaron en absoluto por la falta de pruebas objetivas que confirmaran la participación de nuestro país en esta monstruosa atrocidad. En gran medida, esto fue la razón por la que muchos Estados se distanciaron del proyecto de resolución correspondiente presentado por lo USA: 24 Estados votaron en su contra y 58 se abstuvieron.

Kramatorsk

Luego se mencionó el ataque con misiles a una estación de tren en Kramatorsk a un grupo de civiles que estaban esperando ser evacuados, con un saldo de 50 muertos y más de 100 heridos. Ataque que fue claramente adjudicado a Rusia por Ucrania y el resto de los lideres occidentales.

Paralelamente, Rusia volvió a utilizar la lógica inversa: el Mayor General Igor Konashenkov confirmó que por un análisis de radio y por la posición del misil, el misil fue lanzado por las FFAA de Ucrania. Argumentado que el alcance de vuelo del misil, las municiones y el peso del misil en su totalidad, son los factores que confirman esta teoría. También el hecho de que “ese tipo de misil, un “Tochka-U” es utilizado únicamente por las FFAA ucranianas”.

El diplomático ruso continuó argumentando en su comunicado esta postura, repitiendo que el misil Tochka-U corresponde a armamento típico ucraniano, y que occidente también adjudicó el ataque a Rusia sin ningún tipo de pruebas nuevamente.

Tan pronto como surgieron estos hechos, las voces de los "activistas de derechos humanos" se desvanecieron rápidamente, y se trató de olvidar toda la historia lo antes posible. Está claro que nuestros oponentes en Occidente no están preocupados por la realidad, sino por implementar la política de incitar a la histeria antirrusa.

También añadió la cuestión de las armas químicas, que Rusia argumenta que “los grupos neonazis ucranianos, financiados por la OTAN y por USA, utilizaran en cualquier momento en contra de Rusia, siguiendo los pasos de sus acciones en el conflicto sirio (la guerra civil).”

kramatorsk.jpg Imágenes del bombardeo a la estación de tren en Kramatorsk.

Para finalizar, el embajador ruso en Argentina remató que las FFAA rusas están actuando con cuidado en Ucrania, atacando solo a infraestructura militar con armas de alta precisión, ya que su “operación militar” sigue los objetivos de desbaratar los grupos neonazis anti rusos que Ucrania ha estado persiguiendo y discriminando por muchos años.

La población civil ni es ni será objeto de estos ataques. Es una declaración de principio expresada por el Comandante Supremo, el Presidente Vladímir Putin.

"En el contexto de la campaña de información masiva desatada contra Rusia, instamos a los socios argentinos a que adopten un enfoque objetivo para evaluar lo que está sucediendo en Ucrania, separen los hechos de las falsificaciones y no se dejen influir por los esfuerzos del Occidente colectivo que buscan denigrar a nuestro país.” finaliza el comunicado.

La guerra mediática sin dudas se volvió un tercer campo de batalla en esta guerra. Por un lado, tenemos a Rusia, un país que ha estado muchos años bajo un régimen nada democrático, con control total de los medios de comunicación, que además, repiten el exacto discurso del embajador, y que no da lugar a la libre participación política de la oposición. Pero que también no ha recibido el “trato justo” de occidente, que ha saltado muchas veces a acusar sin pruebas.

Por el otro, la pobre Ucrania que es la principal víctima y campo de batalla de Rusia vs Occidente y USA, que tiene un muy largo y sangriento historial imperialista, donde ha tratado de imponer sistemas políticos y económicos donde le convenía, pero que a la vez, es el estandarte mundial de la libertad y de la democracia (o trata de ser).

