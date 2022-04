Transnistria, el tercer frente, pero ¿para quién?

En los '90, con apoyo ruso, Transnistria peleó una guerra contra Moldavia que le otorgó una independencia de facto, explica el diario The Guardian. Desde ese entonces, hay alrededor de 1500 tropas rusas estacionadas allí. La región es internacionalmente reconocida, sin embargo, como parte de Moldavia, y no como un estado independiente. En los '90, con apoyo ruso, Transnistria peleó una guerra contra Moldavia que le otorgó una independencia de facto, explica el diario The Guardian. Desde ese entonces, hay alrededor de 1500 tropas rusas estacionadas allí. La región es internacionalmente reconocida, sin embargo, como parte de Moldavia, y no como un estado independiente.